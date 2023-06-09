國慶焰火拍板台中梧棲漁港 飯店、餐飲業看好周邊效益
今年國慶煙火拍板在台中市梧棲漁港施放，海線飯店業者歡喜，這是海線大喜事，且預估住房效益能外溢到山、屯與城區，且台中國際機場開放中進中出，屆時吸引中港日韓遊客進駐，商機無限。梧棲老街知名鹹蛋糕林異香齋說，樂觀預估遊客數增加，海線周邊景點多，人潮可望留住。
台中市長盧秀燕今宣布，112年國慶焰火移師台中。消息一出，海線餐旅業者與飯店業者都吸當興奮，震大金鬱金香酒店表示，已有民眾打電話詢問訂房，雖然下半年平、假日訂房率不低，但業者近期將討論符合國慶煙火，更精采的海洋假期方案，民眾可期待。
海線已很久沒有舉辦中央等級的盛大活動，震大金鬱金香酒店指出，因為是國慶煙火表演，甚至引發國際效益，加上台中國際機場中進中出航線開放，可吸引中港日韓旅客造訪，規劃兩天一夜或三天兩夜行程，梧棲訂房率應能溢出到山、屯、城區。
台中港酒店表示，梧棲漁港距離飯店僅10到15分鐘車程，業者非常期待這次國慶煙火帶動整個海線的觀光及旅遊串連，也積極規劃相關國慶系列優惠方案與活動。
台中港酒店將進一步與在地特色店家串連共同行銷，讓國慶暢遊海線賞煙火民眾，體驗海線好吃、好玩、必買伴手禮，一起推廣這座城市的獨特魅力。
梧棲老街鹹蛋糕、傳承百年的林異香齋餅店店長林碧梧說，海線近年有三井OUTLET、建商造鎮等帶動人潮，但國慶煙火可看性高，當日人潮勢必更多，期待後疫情時代能帶動更多觀光客認識梧，振興商圈經濟。
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