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議會答詢「張溫鷹未蓋社宅」挨批 盧秀燕：以身作則「不要跟人比」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕昨質詢扯前市長張溫鷹也未蓋社宅說法，挨批失言，盧秀燕今表示，外界拿她跟誰比，她都要尊重，所以她昨天致歉，也應該以身作則，不要跟別人比。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕昨質詢扯前市長張溫鷹也未蓋社宅說法，挨批失言，盧秀燕今表示，外界拿她跟誰比，她都要尊重，所以她昨天致歉，也應該以身作則，不要跟別人比。記者余采瀅／攝影

台中市長盧秀燕昨面對議員質詢重大建設延宕，先回答議員陳雅惠去問她媽媽「前議員邱素貞對我打通大智路很稱讚」，又嗆議員陳俞融「妳的母親張溫鷹市長有在北區蓋社宅嗎？」遭綠營批評「反質詢」，推卸責任；盧秀燕隨後對自己「講話太重」致歉。盧今天在總質詢時強調，外界拿她跟誰比，她都要尊重，所以她昨天致歉，也應該以身作則，不要跟別人比。

中市議會昨天總質詢，議員陳俞融列出「市府十大建設延宕列表」，並提到北區社宅也無進度，認為市長盧秀燕「五星市長」言過其實，應說明建設延宕原因。盧秀燕回應時激動反駁，指前市長張溫鷹(陳俞融母親)也無興建社宅，引發群情激憤；盧隨後公開致歉，表示講話太重，口氣可以緩和一些。

國民黨議員陳政顯今天質詢表示，盧秀燕市長常遇到有人拿她與前市長林佳龍與胡志強比較，心中難免會有比較想法，這是無可厚非。

盧秀燕今天表示，外界要拿她跟誰比，基本上她要尊重，所以她昨天的回答不洽當，也致歉了，畢竟每位市長在任的時空都不同，但她不要跟別人比，「我應該要做示範，以身作則」。

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