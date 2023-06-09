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北區社宅進度爭議 盧秀燕：肉品市場社宅113年動工

中央社／ 台中9日電

台中社宅興建進度，市長盧秀燕昨天失言「前台中市長張溫鷹有蓋社宅嗎」事後為此致歉。面對社宅相關問題，她今天宣布北區肉品市場部分規劃興建社宅，明年動工。

台中市議會近期進行市政總質詢，昨天民進黨籍台中市議員陳俞融在議事堂上質疑北區社宅零進度，盧秀燕口快答稱「前台中市長張溫鷹有在北區蓋社宅嗎」，事後盧秀燕坦承失言並道歉。

國民黨籍市議員黃健豪今天在台中市議會市政總質詢上，也詢問北區社宅興建進度。盧秀燕答詢指出，北區肉品市場部分興建社宅，部分規劃公園以及延續興建肉品市場的冷凍鏈廠房，並設有美食街、複合商場等。

盧秀燕說，台中市的社宅進度目前超前，本來目標要完工5500戶，目前施工以及完工的已有7000多戶，這一任期的目標要達到1萬多戶。北區肉品市場的原址規劃興建的社宅，明年就要開工。

盧秀燕也解釋，之前無法做，是因為有肉品市場、屠宰場，以至於無法發展，現在將屠宰業務交由農會或其他民間公司進行，台中市民吃豬肉不會有影響。

盧秀燕指出，台中市的公共政府住宅的發展歷程，「我都有參與」，社宅是這幾年的政策，之前是國宅、眷宅。她在立委任內，爭取北區興建光大國宅，北區公共住宅發展歷史，「我都是唯一參與者」，光大國宅是中央協助市府蓋，因為中央地方合作，部分分給眷戶，部分分給民戶。

社宅 盧秀燕

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