台中高鐵娛樂購物城有譜 擁9萬坪商場力拚今年開工

台中高鐵站旁「高鐵娛樂購物城開發案」基地面積達4萬8000坪，樓地板總計14萬坪，其中商場高達9萬坪，得標廠商第一大國際開發(股)公司營運長戴蔭本拜會經發局長張峯源，宣布力拚今年動工、2026年開幕。

張峯源指出，第一大國際開發公司團隊訪市府，提到開發內容包括全台規模最大百貨購物中心、1200席國際多功能展示場、國際會議中心，高180米A級商辦大樓、390間客房的國際五星級酒店、百老匯等級影城及電競IP動漫主題館等。

張峯源轉述指出，開發案首創2萬坪大景觀綠化廣場，500米長精品時尚大道，可提供至少1萬8000個就業機會，預估年營業額上看350億元。

張峯源說，高鐵娛樂購物城是台中近年來重大商業投資案之一，所在的烏日區除近年來人口不斷攀升，更擁有三鐵共構優勢，觀光、商務人士密集進出台中高鐵站，每日旅運人次破5萬僅次台北。

市府近年在烏日計畫區積極投入重大建設與資源，吸引各界投資高鐵站區周邊形塑商業新重鎮，未來結合台中高鐵娛樂購物A級商辦環境，台中區位優勢，有助吸引跨國企業來台投資設立總部、研究或運籌中心。