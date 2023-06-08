「噪音車」中市警通報3.5萬件 環保局人力缺恐花17年審查
台中市警局啟動「靜城專案」已通報3.5萬件，稽查警方透露，環保局疑人力不足，從今年1至5月僅查閱700多輛汽、機車，若依此比率換算，「17年才能審查、開罰完！」感嘆除了警方行政協助，主政單位應補足人力、提高效率，快速開罰處理，靜城才能奏效。
台中市舊縣區因路幅寬廣筆直，周末五、六深夜淪為改裝車天堂，附近居民不堪其擾。今年除夕夜(1月21日)，台中海線出現4輛轎車深夜飆車競速，巨大噪音讓居民無法入睡，震驚台中市警局長李文章到場「坐鎮」，啟動「深夜防制危駕巡守勤務」，警民合作揪出改裝車主移送法辦。
一名交通警官指出，台中市警局強力執法抓噪音車，迄今已通報3.5萬件違規汽、機車輛到環保局，但從今年1至5月，環保局僅處理700多件，若依這樣的速度換算，「3.5萬件得花17年才能審查、開罰完畢，可見環保局人力配置有問題！」
該交通警官坦言，警方行政協助取締改裝噪音車，但主政單位無法提高效率、補足人力，恐怕市民對「靜城」無感，而改裝車主存有僥倖心態，繼續飆車上路，增加警方追車取締風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言