彰化縣今年已有4隻石虎被路殺 退休老師疾呼搶救石虎

彰化也有石虎族群嗎？羅姓退休老師單兵匹馬運用紅外線感應感測相機，在最近4個月觀察，在彰化貓羅溪運就拍下12次石虎身影，分屬6隻不同個體，不過彰化縣今年已有4隻石虎遭路殺憾事。縣議員楊子賢等人今天呼籲縣府啟動對縣內石虎生態的全區調查，並訂定自治條例保護。

彰化縣政府農業處專員洪銘崧說，依正式監測活動紀錄，彰化縣被發現的石虎在2019年有2隻、今年1隻在芬園被捕獲，至於石虎遭路殺部分，2017、2018、2020各1隻，2021有2隻，今年則有4隻，包括在上月底發生在芬園貓羅溪畔的1隻。為了保護石虎，彰化縣已爭取明年納入生態服務給付，提供眾協助監測、通報等獎勵，至於規劃保護區及訂定自治條例則是未來努力的目標。

羅姓退休老師長期追蹤彰化縣石虎生態，今天他應民進黨「彰化新芽」聯盟楊子賢、劉珊伶、洪騰明、藍駿宇四名議員邀請，簡報彰化縣石虎簡報拍攝到活體石虎縣內活動的影像。羅說，依以往發現的紀錄，彰化縣有一定數量的石虎沿貓羅溪流域定居及活動，他即從2021年就開始監測，背著五台各種監控設備，一開始前640天都未見蹤影，直到第480天後，才發現石虎活體。

羅說，他運用紅外線感應感測相機，在最近4個月的觀察期，就拍下12次石虎身影，在單一熱區內，甚至能能識別出6隻不同的個體，其中不乏懷孕的雌石虎、精壯石虎、亞成石虎或者是營養不良的成年石虎，顯示，彰化縣也有在地族群已存在並有繁殖行為，應連結台中、南投及苗栗石虎棲地保護，讓石虎可以順利繁衍和擴散。

羅姓退休老師說，他是扮演「吹哨者」角色，石虎保護仍要回歸體制，讓牠們「活下去」，針對被路殺事件頻傳，他建議彰化縣應加緊腳步爭取參與，現階段則是設立適當標示牌，至於石虎命喪遊犬的件數更多，並在石虎棲地熱區試辦區域性移除遊蕩犬計畫，保護瀕危的石虎。