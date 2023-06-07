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歷3市長 台中豐原豐富專案招商成功

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
歷經四任市長，台中豐富專案終於招商成功，將設置「亞洲大學附設豐原醫院」附設長照機構。圖／新聞局提供
歷經四任市長，台中豐富專案終於招商成功，將設置「亞洲大學附設豐原醫院」附設長照機構。圖／新聞局提供

台中市豐原區「豐富專案」5日召開評選會議，經評定財團法人亞洲大學為第一優勝廠商，歷經4任市長終於招商成功。亞洲大學規畫在豐原區興建「亞洲大學附設豐原醫院」、「亞洲大學附設私立豐原住宿長照機構」及「托育大樓」，預計投資55億元，預定2028年下半年完工營運。

豐富專案基地位在豐原區中正路及豐原大道交叉口，衛生局指出，由於屬山線醫療次區域，高齡人口占比及老化指數高，無論醫療資源及長照資源相對缺乏，亞洲大學計畫在此興建醫院及住宿長照機構，有交通優勢，透過國道快速連通周邊區域，補足豐原、潭子、神岡及后里醫療長照資源缺口。

豐富專案歷經13年、3位市長，先是前市長胡志強取得軍方土地並規畫為金融中心，到前市長林佳龍任內喊停，重新規畫為生技園區，但也碰到招商瓶頸，到市長盧秀燕首任，改規畫為康健園區，包含國民兒童運動中心、亞大成為優勝廠商，規畫豐原分院及附設長照機構，終於招商成功。

經發局長張峯源說，此案設定地上權70年方式招商，亞大投資項目是醫院及長照機構，涵蓋在公告策略性產業「健康福祉領域」中，未來亞洲大學將在豐原打造提供急性醫療照護、運動醫學、長期照護及產學合作的「全齡健康福祉園區」。

立法委員江啟臣指出，過去幾年不斷建議市府招商往運動健康休憩產業方向努力，總算傳來好消息，期望亞大透過醫療、托育與長照服務完善豐原山城的康健環境，增加就業機會與周邊產業發展，帶動地方經濟動能。經發局估計，此一開發案約可增加2000個就業機會。

議員張瀞分表示，招商作業看見曙光，希望後續能加快執行進度，早日讓豐原鄉親享受到高品質的運動健康休憩環境；議員陳清龍則建議，國道豐原匝道經常大塞車，市府規畫時，應加強聯外道路網。

長照 亞洲大學 運動 盧秀燕 林佳龍 江啟臣 胡志強 長期照護

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