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彰化芳苑蚵田綠油油 大量海藻覆蓋啟動災損通報

中央社／ 彰化6日電

彰化縣芳苑鄉沿海蚵田遭大量海藻覆蓋，整片蚵田綠油油，造成牡蠣開口死亡，彰化縣府農業處昨天召集有關單位會勘，現場估算約5成死亡率，呼籲漁民若蚵田遭受損害儘速通報。

近日有蚵農發現，芳苑沿海地區蚵田遭大量海藻覆蓋，整片蚵田綠油油。縣府農業處5日邀集行政院農業委員會水產試驗所、芳苑鄉公所、彰化區漁會等相關單位會勘。

芳苑鄉長林保玲表示，蚵田遭大量海藻覆蓋情況從未有過，經蚵農向民代反映後，鄉公所立即通報縣府會勘。

縣府農業處表示，經會勘發現，因絲藻大量繁生覆蓋蚵索造成牡蠣開口死亡，漁民初估死亡率約4成，現場經水產試驗所與漁會人員估算約5成死亡率，縣府將持續追蹤掌握大量藻類所造成災情，並呼籲漁民若蚵田遭受損害，應儘速至所轄鄉鎮市公所通報。

農業處指出，漁民可將損害情形及蚵田位置背景拍照，並標註拍攝日期、衛星定位等資訊，後續若辦理公告現金救助，漁民可將照片併申請文件於受理期間向公所提出。目前災情詳細原因正在調查，建請中央重視這波氣候變遷所造災情，立即啟動災損補助，幫助漁民度過難關。

根據彰化縣府網站資料指出，芳苑鄉位於彰化西南海濱，「芳苑潮間帶牛車採蚵」是自日治時期使用至今的漁法，由漁戶運用經特殊訓練的牛隻「海牛」，至潮間帶進行蚵田養殖及採收作業，芳苑鄉也是蚵的重要產地之一。

漁民 死亡率

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