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北屯人口破30萬成中市第一大行政區 她成幸運兒獲黃金

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市民政局長吳世瑋表示，為慶祝北屯人口破30萬，第29萬9996至第30萬名設籍北屯區的民眾，可獲得豐富好禮。圖／台中市政府提供
中市民政局長吳世瑋表示，為慶祝北屯人口破30萬，第29萬9996至第30萬名設籍北屯區的民眾，可獲得豐富好禮。圖／台中市政府提供

台中北屯區人口數2日正式突破30萬人，正式躍升台中第一大行政區；民政局長吳世瑋表示，為慶祝突破30萬人，第29萬9996至第30萬名設籍北屯區的民眾，可獲得豐富好禮，其中4名為遷入人口、1名為新生兒，5位幸運兒均為女性。

吳世瑋指出，台中市人口持續穩定成長，其中北屯區更是受到民眾青睞，去年淨遷入人口4812人，為全台第2大移居熱點；北屯區近四年半時間，成長幅度逾7.15%，今年正式突破30萬人；今於北屯區公所舉辦慶祝活動。

吳世瑋提到，北屯區交通、公共建設與商業機能陸續到位，成為民眾移居北屯的強烈誘因；包括10、14期重劃、廍子區段、捷運機廠區段徵收、台中捷運綠線通車、台鐵捷運化及各重要道路開闢等交通利多；另去年開工的北屯國民運動中心，及目標今年開工的台中巨蛋都在北屯區。

北屯區長歐陽明表示，北屯近年坐穩人口紅利，為緩解新興人口地區學生就學壓力，市府紛紛建設就學系統，也減輕家長負擔；另設立市立老人復健綜合醫院，逐步實現全齡友善的宜居城市。

北屯區公所說明，第30萬名民眾原居住北區，於北屯區購屋遷入，幸運獨得鑲有999黃金(3錢)、紀念證書1幀、台中捷運365天無限卡1張、iPad，及2家溫泉會館贊助免費住宿券各1張，及1.2萬元大坑商圈消費抵用券、昌平商圈皮鞋街多家店家優惠折扣，獨享市價逾7萬元的豐富好禮。

此外，第29萬9996至第29萬9999名，每人可獲得iPad一台及2千元大坑商圈消費抵用券，公所近日將陸續邀請5位幸運民眾出席7月份草地音樂歡慶會，公開頒贈豐富好禮。

今日活動，立法委員莊競程、市議員陳成添、黃健豪、賴順仁、沈佑蓮，在地里長等人均到場共襄盛舉；市議員曾朝榮、謝家宜服務處也派員到場致意。

台中北屯區人口數2日正式突破30萬人，正式躍昇台中第一大行政區，今於北屯區公所舉行慶祝大會。圖／台中市政府提供
台中北屯區人口數2日正式突破30萬人，正式躍昇台中第一大行政區，今於北屯區公所舉行慶祝大會。圖／台中市政府提供

台中捷運 議員 住宿券

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