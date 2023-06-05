彰化縣消防局救護車新利器 「電動骨針機」4天救活3人

救護車搶救病患，在到院前，傳統都使用點滴注射，動輒要花上數分鐘，容易延誤時效，彰化縣消防局救護車從5月底開始，配備「電動骨針機」，只需10秒就能打上，就可以立刻注射藥物，並結合新購自動給氧機、架上自動心肺復甦機，才短短4天，已成功執行3件OHCA（到院無呼吸心跳）勤務。

彰化縣田尾鄉64歲男子5月28日頂著艷陽參與遶境扛轎活動，在離田尾消防隊不到300公尺路口突然倒下，田尾消防隊救護車迅速出抵達現場，高級救護技術員余尚諺發現他已經OHCA，馬上實施包括CPR+AED電擊、再架上自動心肺復甦機等，到院後，做了心導管檢查是心肌梗塞引起的OHCA，經急救治療後，今天6月5日康復出院，而且恢復健康，沒有留下後遺症。

花壇鄉也有一個案5月30日看電視時，突然大叫一聲後倒下，救護人員抵達時，家屬正在119執勤員指導下實施CPR（DA-CPR），花壇消防分隊高級救護技術員陳品洋立即接手實施CPR及AED共電擊5次，並使用自動給氧機持續給氧、架上自動心肺復甦機實施高品質壓胸，打「骨針」來建立給藥途徑，並給予強心針，在到院前就恢復自主性呼吸與心跳。

芬園消防分隊6月1日執行防溺巡邏時，突然1位長者倒在路邊，發現病患呈現OHCA狀態，立即實施CPR並通報救護車到場，出勤的高級救護技術員陳冠儒表示，以往這類患者都很難打上點滴，而因此無法第一時間給藥，但現在使用電動骨針機只需10秒就能打上，就可以立刻注射藥物，而且救護車配置自動給氧機、自動心肺復甦機與潮氣末二氧化碳監測儀等裝備，做從容專業處置。