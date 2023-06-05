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日月潭船票收費標準將廢止 回歸市場機制

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭是國內外知名景點，乘船遊湖是熱門觀光活動。圖／本報資料照
日月潭是國內外知名景點，乘船遊湖是熱門觀光活動。圖／本報資料照

日月潭乘船遊湖是熱門觀光活動，早年訂定「載客小船收費標準」，縣府評估該規定無益市場自由競爭，今於縣務會議決定廢止，收費回歸市場機制，並推動電子化，縣府表示，業者仍須每年陳報航線票價等資料，藉此避免船家漫天喊價。

縣府指出，日月潭以湖光山色著稱，是國內外知名景點，當地環湖單車道曾獲「全球10大最美自行車道」，乘船遊湖則是重要觀光活動，為建立合理票價機制，於2018年訂定「南投縣日月潭載客小船收費標準」，以維護潭區載客船班營運品質。

而依據收費標準，船家業者只能將全票訂於300元至1500元區間，包船客製化服務得於3000元至1萬5千元區間收費，但每年仍須依據「南投縣日月潭水域載客船舶營運管理自治條例」向縣府陳報航線、票價等船隊資料，經核准後實施。

縣府評估「日月潭載客小船收費標準」實施5年多來，各業者提供船隻船齡、設備、營運狀況等不同，且服務型態更多元，該規定無益市場自由及公平競爭，今於縣務會議上提案通過廢止，擇日發布廢止令，並函報議會及中央主管機關備查。

縣長許淑華說，日月潭船票收費過去沒做到整合，常遇到不同船家，個別進行喊價及銷售，造成小蜜蜂亂象，為此訂定該標準，隨市場機制建立，今天通過廢止，收費回歸市場機制，未來也將透過船票電子化，改善船票銷售秩序。

觀光處則表示，縣府雖廢止日月潭船票收費標準，當地船班每年仍應依自治條例規定陳報航線、票價等船隊資料，核准後實施，也就是說，船票不得高於縣府核准價格，避免漫天喊價；日月潭船舶智慧旅運系統，預計將在2年內建置完成。

對此，日月潭遊艇公會樂觀其成，該公會理事長王英生說，公會後續也會邀集船家協議，達成良性競爭，提升潭區乘船服務品質；而日月潭近年著重推廣生態永續旅遊，對於船票電子化，多數船家也很期待，並感謝政府協助推動環保無紙化。

日月潭 票價 航線

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