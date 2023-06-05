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德基水庫容量達66.66% 再來一個颱風中部就不缺水

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
德基水庫今天上午8點，水庫水位1390.94公尺。圖／民眾提供
德基水庫今天上午8點，水庫水位1390.94公尺。圖／民眾提供

中部地區連日大雨，德基水庫今天早上8點，水庫水位1390.94公尺，庫容量達66.66%，有效蓄水量12610萬噸，大甲溪發電廠廠長劉演鎮表示，上次瑪娃颱風帶來降雨幫助大，今年只要再一個颱風帶來豐沛雨量，中部就不缺水。

氣象局統計昨天和平區雨量102毫米，和平山區出現午後雷陣雨，雨勢不算大；大甲溪發電廠廠長劉演鎮表示，主要是上次珝娃颱風為宜蘭地區帶來豪雨，德基水庫集水區位在南湖大山，靠近宜蘭一側，上次豪雨就森林吸飽水份，慢慢釋放出來，德基水庫持續有進帳。

大甲溪發電廠統計，今天上午8點，德基水庫水位1390.94公尺，今年首次上升到1390公尺，庫容量達66.66%，有效蓄水量12610萬噸，逕流量雖逐步衰退，仍有30cms。

大甲溪發電廠廠長劉演鎮表示，只要今年夏天再來一個颱風帶來豐沛雨量，今年中部用水就沒有問題。

水庫 瑪娃颱風 雨量

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