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瑪娃颱風雨勢挹注 德基水庫容量66.66%

中央社／ 台中5日電
德基水庫水位5日來到1390公尺，庫容量66.66%，瑪娃颱風帶來的雨勢，讓森林吸飽水後，後續匯流入庫，使水庫獲得挹注。（民眾提供） 中央社
德基水庫水位5日來到1390公尺，庫容量66.66%，瑪娃颱風帶來的雨勢，讓森林吸飽水後，後續匯流入庫，使水庫獲得挹注。（民眾提供） 中央社

德基水庫水位今天來到1390公尺，庫容量66.66%。大甲溪發電廠廠長劉演鎮表示，颱風瑪娃帶來的雨勢，讓森林吸飽水後，後續匯流入庫，讓水庫獲得挹注。

大甲溪發電廠統計，德基水庫水位今天上午8時來到1390.94公尺，也是今年首次上升到1390公尺，庫容量達66.66%，有效蓄水量1億2610萬噸，逕流量仍有30cms。

劉演鎮告訴中央社記者表示，日前颱風瑪娃帶來豪雨，讓上游集水區的森林吸飽水，近日慢慢釋放，水量匯流入庫，讓德基水庫持續有進帳，加上近日午後雷陣雨，也讓下游的水壩獲得水量挹注，下游水量充足，德基水庫不用放水就能儲備水源。

劉演鎮說，目前德基水庫的庫容量達66.66%，只要7、8月再來1個颱風，帶來豐沛雨量，今年中部用水就沒有問題，但仍呼籲民眾要節約用水。

水庫 颱風 雨量

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