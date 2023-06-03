鹿港慶端陽今開幕 遵古禮迎龍王和水仙尊王

彰化縣年度盛事鹿港慶端陽系列活動，今天從國定古蹟鹿港龍山寺起步，縣長王惠美等人依古禮恭請「龍王尊神」起駕，12艘龍舟和藝陣伴隨繞境到天后宮迎接「水仙尊王」同往福鹿溪，下午龍舟將開光點睛，參加龍舟賽的隊伍即可下水練習，為端陽佳節揭開序幕。

新冠疫情降級，「2023鹿港慶端陽系列活動-龍王祭」比前兩年少了防疫緊張氣氛，恢復往常民俗歡慶。今天福興鄉番社社區十二婆姐陣、現代民俗舞蹈和舞龍等表演，為迎龍王儀式暖身，王惠美、彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚、鹿港鎮長許志宏、鹿港龍山寺主委施輝雄等人完成三獻禮，即扛起「龍王尊神」步出正殿走出山門，後憲弟兄接手扛神尊繞境。

王惠美表示，今天恭請龍王出神龕，沿鹿港中山路繞境祈福，再到鹿港天后宮恭請水僊（仙）尊王到龍船上，下午龍王祭典開光點睛儀式，是全國唯一依古禮進行的端午民俗慶典儀。

今年彰化建縣300年，鹿港慶端陽今天開幕活動邀請12艘龍舟、縣內藝術陣頭、學校和社區才藝社團繞境踩街，芳苑國中舞龍隊、鹿鳴國中舞龍隊、福興鄉番社社區十二婆姐陣、文開國小武術隊、芳苑鄉育華國小獨輪車、二水鄉五伯社區車鼓陣、永安宮薛府王爺炮陣、瑩双舞蹈團在鹿港公會堂廣場定點演出。