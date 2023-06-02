快訊

「局裡看得到你的LINE」 蘇宏達爆料查陳明通案遭威脅

被爆隱匿民進黨性騷案 蔡沐霖發聲明反駁：誤以為辦公室戀情萌芽

埔里垃圾山酸臭味四溢 縣府拚2週處理2000噸

中央社／ 南投2日電

南投埔里鎮缺乏垃圾臨時堆置場，2月至今垃圾堆置在清潔隊旁已成一座小山，酸臭味四溢，清潔隊員只能躲車內吃飯，縣府說，力拚2週內處理2000公噸垃圾，將垃圾山高度減半。

南投縣垃圾堆置逾22萬公噸，縣府委推其他縣市焚化爐協助處理，但仍有多個鄉鎮僅有臨時堆置場、轉運站，加上垃圾運輸量太小，遠不及垃圾製造量，垃圾問題未解。

南投縣議員陳宜君接受中央社記者電訪表示，埔里鎮沒有臨時堆置場僅有轉運站，全鎮每天製造垃圾量約50公噸，但每天垃圾清運量為18公噸，剩下的垃圾僅能堆置在清潔隊辦公室旁。

陳宜君指出，去年10月垃圾山曾被清運掉，但歷經農曆年前大掃除、春節，垃圾量增加，幾個月下來，垃圾又堆成小山一般，垃圾散溢出酸臭味，清潔隊員一出辦公室，酸臭味撲鼻而來，吃飯時只好躲進車內。

她希望，縣府能協助加強清運，垃圾減量也要從源頭做起，呼籲民眾做好資源回收分類。

南投縣環保局長李易書表示，環保局已協助埔里鎮清潔隊，除處理每天產生的50噸垃圾外，也在縣長許淑華要求下，在2週內設法處理掉2000公噸垃圾，將垃圾山的高度減半，也呼籲民眾落實資源回收，一起維護環境。

南投 埔里

延伸閱讀

人力調度難、家具回收要排隊三周 斗六減少垃圾清運日

埔里鎮又現垃圾山 清潔隊員和蒼蠅、惡臭為伍苦不堪言

沙發藏價值31萬黃金 新北清潔隊員拾金不昧獲表揚

台中地檢票選主任 偵辦興富發吊臂砸中捷檢察官衝第一

相關新聞

彰化市平和8街「天坑」禍首 台水及縣府各說各話

近來各地「天坑」不斷，民眾心慌慌！今年3月21日，彰化市平和8街路面塌陷長8公尺、寬3公尺、深6公尺的「天坑」，令人怵目...

埔里鎮又現垃圾山 清潔隊員和蒼蠅、惡臭為伍苦不堪言

南投縣埔里鎮缺乏垃圾臨時堆置場，從2月春節至今垃圾暫置在清潔隊旁，已經累積4千多公噸，讓埔里清潔隊再現「垃圾山」。南投縣...

影／「萬秀洗衣店」網紅秀娥阿嬤今公祭 萬吉阿公落淚揪心

坐落在台中市后里區的「萬秀洗衣店」，網紅阿嬤許秀娥上月23日病逝，今天上午在大甲殯儀館舉辦公祭，與妻經營洗衣店70多年的...

莊秋安獲頒暨大名譽博士 表彰紫南宮對地方文教貢獻

國立暨南大學今天頒授名譽博士學位給紫南宮主任委員莊秋安，表彰他長期資助弱勢學生就學，成為社會企業經營主，真正做到「地方創...

立體停車場解禁！網紅、大重機騎士試跑順暢 台中交通局為錯誤決策道歉

台中市交通局公告全市17處車道較陡的立體停車場禁止重機入內，6月1日撤銷公告放行。議員吳佩芸邀重機騎士一起會勘曾被禁停大...

彰化「幸福村」幸福食堂今開張 半數長者呷免錢

彰化縣溪州鄉水尾村號稱幸福村，福利齊全，今天再添新福利，水尾社區「幸福食堂」開張，供應四菜一主食一湯，現有131名65歲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦