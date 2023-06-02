埔里垃圾山酸臭味四溢 縣府拚2週處理2000噸

南投埔里鎮缺乏垃圾臨時堆置場，2月至今垃圾堆置在清潔隊旁已成一座小山，酸臭味四溢，清潔隊員只能躲車內吃飯，縣府說，力拚2週內處理2000公噸垃圾，將垃圾山高度減半。

南投縣垃圾堆置逾22萬公噸，縣府委推其他縣市焚化爐協助處理，但仍有多個鄉鎮僅有臨時堆置場、轉運站，加上垃圾運輸量太小，遠不及垃圾製造量，垃圾問題未解。

南投縣議員陳宜君接受中央社記者電訪表示，埔里鎮沒有臨時堆置場僅有轉運站，全鎮每天製造垃圾量約50公噸，但每天垃圾清運量為18公噸，剩下的垃圾僅能堆置在清潔隊辦公室旁。

陳宜君指出，去年10月垃圾山曾被清運掉，但歷經農曆年前大掃除、春節，垃圾量增加，幾個月下來，垃圾又堆成小山一般，垃圾散溢出酸臭味，清潔隊員一出辦公室，酸臭味撲鼻而來，吃飯時只好躲進車內。

她希望，縣府能協助加強清運，垃圾減量也要從源頭做起，呼籲民眾做好資源回收分類。

南投縣環保局長李易書表示，環保局已協助埔里鎮清潔隊，除處理每天產生的50噸垃圾外，也在縣長許淑華要求下，在2週內設法處理掉2000公噸垃圾，將垃圾山的高度減半，也呼籲民眾落實資源回收，一起維護環境。