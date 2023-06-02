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員林高中改建球場多出籃球架 首創捐市公所範例
國立員林高中改建球場挪出4座不銹鋼籃球架，經整理後，今天捐贈員林市公所，市長游振雄、市代會主席張國良代表接受，感謝員高開創員林市學校捐贈運動設施給公部門的首樁範例。
員高和員林市公所在公三公園舉行捐贈籃球架儀式，員高學生表演洋溢青春氣息的熱舞為儀式暖身。員高校長楊豪森說，員高今年更新改善校內的環境和運動設施，除了接近完工階段的PU跑道，還規畫室外籃球、排球場改建為太陽能光電風雨球場，盤整場地設施時整理出4座閒置籃球架。
楊豪森又說，員林高中資源都來自國家及社會大眾，今天把資源回饋社區，他很高興員林市公所欣然接受，置放在靜修國小旁的運動公園，充實社區運動資源，幫助員高實現108課綱「與社區共好共善」的理想，讓社區更認識與認同員高辦學。
促成這樁美事的員林高中家長會榮譽會長張偉傑表示，很高興看到學校要求學生品格與學習，也能拋磚引玉捐贈資源，引導學生回饋社會，他認為這是教育最棒的示範。
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