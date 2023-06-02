快訊

台南南區水產店遭步槍掃射20多發 員警回擊射中歹徒臀部2槍

性騷連環爆！民進黨秘書長鞠躬道歉 性騷移送法辦、黨紀處理

還好沒聽？黃仁勳回首創業路...母親曾勸「何不找份工作？」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

員林高中改建球場多出籃球架 首創捐市公所範例

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立員林高中把籃球架捐給員林市公所。記者簡慧珍／攝影
國立員林高中把籃球架捐給員林市公所。記者簡慧珍／攝影

國立員林高中改建球場挪出4座不銹鋼籃球架，經整理後，今天捐贈員林市公所，市長游振雄、市代會主席張國良代表接受，感謝員高開創員林市學校捐贈運動設施給公部門的首樁範例。

員高和員林市公所在公三公園舉行捐贈籃球架儀式，員高學生表演洋溢青春氣息的熱舞為儀式暖身。員高校長楊豪森說，員高今年更新改善校內的環境和運動設施，除了接近完工階段的PU跑道，還規畫室外籃球、排球場改建為太陽能光電風雨球場，盤整場地設施時整理出4座閒置籃球架。

楊豪森又說，員林高中資源都來自國家及社會大眾，今天把資源回饋社區，他很高興員林市公所欣然接受，置放在靜修國小旁的運動公園，充實社區運動資源，幫助員高實現108課綱「與社區共好共善」的理想，讓社區更認識與認同員高辦學。

促成這樁美事的員林高中家長會榮譽會長張偉傑表示，很高興看到學校要求學生品格與學習，也能拋磚引玉捐贈資源，引導學生回饋社會，他認為這是教育最棒的示範。

員林 運動

延伸閱讀

員林高中棒球隊畢業生「未來球場再見」 惹哭一群人

離開3C去運動 彰化要辦逾2千場活動讓親子好好玩

面對家變 她是堅毅的母親一肩扛起 71歲還能騎鐵馬環台

彰化今啟用29輛電動公車 今年另5輛跑中科二林

相關新聞

彰化市平和8街「天坑」禍首 台水及縣府各說各話

近來各地「天坑」不斷，民眾心慌慌！今年3月21日，彰化市平和8街路面塌陷長8公尺、寬3公尺、深6公尺的「天坑」，令人怵目...

埔里鎮又現垃圾山 清潔隊員和蒼蠅、惡臭為伍苦不堪言

南投縣埔里鎮缺乏垃圾臨時堆置場，從2月春節至今垃圾暫置在清潔隊旁，已經累積4千多公噸，讓埔里清潔隊再現「垃圾山」。南投縣...

影／「萬秀洗衣店」網紅秀娥阿嬤今公祭 萬吉阿公落淚揪心

坐落在台中市后里區的「萬秀洗衣店」，網紅阿嬤許秀娥上月23日病逝，今天上午在大甲殯儀館舉辦公祭，與妻經營洗衣店70多年的...

員林高中改建球場多出籃球架 首創捐市公所範例

國立員林高中改建球場挪出4座不銹鋼籃球架，經整理後，今天捐贈員林市公所，市長游振雄、市代會主席張國良代表接受，感謝員高開...

花壇火車站南側停車場開放 220格機車及腳踏車位免費停

彰化縣花壇火車站是花壇鄉的門面，但周邊停車亂象長期以來遭到詬病，經花壇鄉公所向台鐵承租車站南側土地，規劃為機車及腳踏車停...

水里車埕自行車道今全面開放啟用 車道平緩屬經典休閒

南投日月潭打造親山親水環境，原本就一條被CNN評比為「世界十大最美自行車道」之一的「日月潭環湖自行車道」，更建置車埕聯外...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦