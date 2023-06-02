影／「萬秀洗衣店」網紅秀娥阿嬤今公祭 萬吉阿公落淚揪心

坐落在台中市后里區的「萬秀洗衣店」，網紅阿嬤許秀娥上月23日病逝，今天上午在大甲殯儀館舉辦公祭，與妻經營洗衣店70多年的阿公張萬吉強忍悲傷、默默落淚，令人揪心不捨。立法院副院長蔡其昌、立法委員楊瓊瓔均到場捻香，憶起秀娥阿嬤是她招牌笑容，也叮嚀萬吉阿公與家屬要保重身體。

上月23日，秀娥阿嬤因病逝世，享壽86歲，消息一出外界不捨，蔡英文總統、台中市長盧秀燕都到臉書留言、致哀。

今天上午10點，家屬在大甲殯儀館舉辦公祭，家屬雙手合十、婉拒受訪；公祭過程中萬吉阿公數度落淚，令人看了鼻酸。

現場許多長輩持拐杖、坐輪椅到場致哀，眼眶泛淚，公館里長馮詠淮說，不少是店內老主顧與鄰居，他要叫秀娥阿嬤「阿姨」，阿姨生前熱心，與人為善，今天老朋友來送她最後一程，足見阿姨好人緣。

立法院副院長蔡其昌、立法委員楊瓊瓔等人到場捻香，蔡其昌說，阿公、阿嬤相當開朗，經營洗衣店這麼久時間，沒想到年紀這麼大會成為網紅，他代表立法院送阿嬤最後一程，也希望阿公保重身體，持續帶給社會正向力量。

萬吉阿公則向蔡其昌表示，希望各界持續照顧後輩子女、子孫；蔡其昌說，這是一定的。楊瓊瓔回憶，秀娥阿嬤是很開朗的長輩，晚年步調如一，令人敬佩。

台中后里的「萬秀洗衣店」已有70多年歷史，由老闆張萬吉與老闆娘許秀娥一手經營，2年前，孫子張瑞夫以店內舊衣穿搭，照片上傳社群媒體IG後意外竄紅，連BBC、CNN、紐約時報、德國公共電視等國際媒體也爭相報導。