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流標4次！葫蘆墩圳社皮分線工程將動工 拚明年農曆年完工
葫蘆墩圳西汴幹線社皮分線護岸年久失修，灌排功能受阻。立委楊瓊瓔及中市議員羅永珍爭取農田水利署投入3793萬元經費，重修270公尺長水路，營造水岸環境。受缺工、缺料影響，社皮分線護岸改善工程歷經4次流標及調整工程預算，終於在上月決標，預定本月中旬動工，力拚明年農曆年前完工。
今天上午，楊瓊瓔、羅永珍與相關單位在現地辦理施工前說明會。農田水利署台中管理處說明，西汴幹線社皮分線現況渠道多為裸露土崁，易侵蝕邊坡造成淤積，甚至改道沖刷橋墩、鄰房基礎。水道空間環境凌亂、落葉枝條等易阻礙水流，林相雜亂無序。
社皮分線護岸改善工程除改善中興橋下游左右岸渠道，改建給水路既有側溝，保留相思、茄冬等多棵老樹；施作人行休閒步道、階梯廣場、故事牆等景觀設施，營造休憩水岸環境。
三角里長江炳煌提到，20年前向當時台中農田水利會爭取闢建公園，用地取得及建設費用高達數億元，經費規模大概是神岡鄉好幾個年度預算，因此不了了之。他感謝楊瓊瓔奔走，爭取農水署經費闢建水岸綠地，營造親水環境、改善水質，更穩定灌溉用水。
楊瓊瓔表示，此案歷經4次流標及調整工程預算，終於在上月2日決標，預定本月中旬開工，預計明年農曆年前完工；除重新施作砌石護岸，解決土堤龜裂的漏水問題，並提供社區居民水岸綠地休憩運動，故事牆融入地方特色及發展緣起，連結生態、教育，培訓導覽員，提供小學、幼兒園戶外教學，以了解地方故事及人文歷史。
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