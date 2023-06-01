彩虹眷村重開放首日 遊客讚維護狀況好 但遺憾少這一味

台中南屯彩虹眷村是國際知名觀光景點，卻因房舍老舊，市府去年8月封村辦理加固修繕工程，歷經10個月整修，今天重新開放。但彩虹村因產權爭議，施工前多面彩繪牆遭文創公司塗漆覆蓋，目前法院審理中。為保存證物，文化局架設臨時保護牆，由地方居民與國小師生共同彩繪，免費開放遊客入園欣賞。

彩虹村今重新開放，今早陸續有零星遊客到場參觀。但眷村內大多牆面，都已蓋上臨時保護牆，及地方民眾協力布置的捕夢網，維持風貌，彩虹爺爺黃永阜的作品僅剩零星牆面。不少遊客認為文化局維護狀況良好，一樣繽紛漂亮，但少了黃永阜的童真筆觸，仍略感遺憾。

中市府保存黃永阜彩繪的建築，黃也把創作與商業團體簽約授權，因為彩虹村建物老舊，市府去年8月封村實施加固修繕工程，未料在封村前夕，引發宣稱擁有著作權的彩虹文創不滿，以油漆塗抹部分牆面彩繪，市府已經提告毀損，全案仍在法院審理中，待官司結束後，再回復原貌。

台中市文化局長陳佳君表示，市府自2017年起，逐年修繕彩虹村，包括地基補強、屋頂維修、傾斜監控等，去年更編列420萬元，加固強化整體建物牆面結構，今年4月完成驗收。