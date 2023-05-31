青銀世代交流學敬老 南投國中生到長照站當志工

南投縣人口結構高齡化，為增加青銀世代交流，南投埔里五十甲社區和魚池三育高中合作長幼互動教學，運用戶外體驗課程，讓國中生跨鄉鎮擔任志工服務長輩，盼孩子在與實際互動中學會敬老，並傳承智慧經驗，更讓付出關懷形成善的循環。

五十甲社區發展協會指出，當地推動綠色環保社區，並重視社會福利，透過盆花產業發展及美學應用，發展多肉植物盆栽組合、藥用植物養生茶包等特色產業，帶動社區經濟，並為協會增加收入，讓扶老助弱、長照活動等社福業務得以永續。

五十甲社區今天更與三育高中跨鄉鎮合作進行長幼互動教學體驗，該校國中部逾30名學生搭車到埔里當志工，並在校長劉嘉雄帶領下，陪著社區內的阿公和阿嬤唱跳台灣民謠「燒肉粽」和「西北雨」，更幫忙搥背按摩，紓解長輩腰痠背痛。

五十甲社區理事長黃志學說，該社區樂齡長照站高齡化，逾7成長輩都已八旬，雖然每天都有運動、才藝等課程，協助他們活躍老化，但平時互動多是同齡者，所以今天有這麼多孩子陪伴都很開心，而由國中生當志工也是創站以來頭一遭。

三育高中指出，該校高中部設有照顧服務科，過去就會讓照服科學生至埔里各社區據點服務，常會與樂齡長者交流活動，並從中實際體驗學習到照護知能，但這次是年齡更小的國中部學生，這也是國中生首次進行跨域長幼交流教學體驗。