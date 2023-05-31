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青銀世代交流學敬老 南投國中生到長照站當志工

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投魚池三育高中國中部學生今跨鄉鎮到埔里五十甲社區擔任長照志工，幫長輩按摩紓解腰酸背痛。圖／五十甲社區協會提供
南投魚池三育高中國中部學生今跨鄉鎮到埔里五十甲社區擔任長照志工，幫長輩按摩紓解腰酸背痛。圖／五十甲社區協會提供

南投縣人口結構高齡化，為增加青銀世代交流，南投埔里五十甲社區和魚池三育高中合作長幼互動教學，運用戶外體驗課程，讓國中生跨鄉鎮擔任志工服務長輩，盼孩子在與實際互動中學會敬老，並傳承智慧經驗，更讓付出關懷形成善的循環。

五十甲社區發展協會指出，當地推動綠色環保社區，並重視社會福利，透過盆花產業發展及美學應用，發展多肉植物盆栽組合、藥用植物養生茶包等特色產業，帶動社區經濟，並為協會增加收入，讓扶老助弱、長照活動等社福業務得以永續。

五十甲社區今天更與三育高中跨鄉鎮合作進行長幼互動教學體驗，該校國中部逾30名學生搭車到埔里當志工，並在校長劉嘉雄帶領下，陪著社區內的阿公和阿嬤唱跳台灣民謠「燒肉粽」和「西北雨」，更幫忙搥背按摩，紓解長輩腰痠背痛。

五十甲社區理事長黃志學說，該社區樂齡長照站高齡化，逾7成長輩都已八旬，雖然每天都有運動、才藝等課程，協助他們活躍老化，但平時互動多是同齡者，所以今天有這麼多孩子陪伴都很開心，而由國中生當志工也是創站以來頭一遭。

三育高中指出，該校高中部設有照顧服務科，過去就會讓照服科學生至埔里各社區據點服務，常會與樂齡長者交流活動，並從中實際體驗學習到照護知能，但這次是年齡更小的國中部學生，這也是國中生首次進行跨域長幼交流教學體驗。

三育高中校長劉嘉雄說，教育除著眼升學，更要注重品格，透過與長輩互動，培養敬老觀念，傳承智慧經驗，付出關懷形成善的循環。縣府教育處也給予肯定，督學廖宜政說，促進青銀世代交流是重要課題，透過活動有助長幼間的感情加溫。

南投魚池三育高中國中部學生今跨鄉鎮到埔里五十甲社區擔任長照志工，幫長輩按摩紓解腰酸背痛。圖／五十甲社區協會提供
南投魚池三育高中國中部學生今跨鄉鎮到埔里五十甲社區擔任長照志工，幫長輩按摩紓解腰酸背痛。圖／五十甲社區協會提供
南投魚池三育高中國中部學生今跨鄉鎮到埔里五十甲社區擔任長照志工，幫長輩按摩紓解腰酸背痛。圖／五十甲社區協會提供
南投魚池三育高中國中部學生今跨鄉鎮到埔里五十甲社區擔任長照志工，幫長輩按摩紓解腰酸背痛。圖／五十甲社區協會提供

長輩 埔里 國中生

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