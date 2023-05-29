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彰化普龍宮諧音哏爆紅 廟方曝濟公禪師賜名

中央社／ 彰化縣29日電
彰化社頭鄉的普龍宮因和台語「噗嚨共」發音雷同引發網友熱議。圖／取自路上觀察學院
彰化社頭鄉的普龍宮因和台語「噗嚨共」發音雷同引發網友熱議。圖／取自路上觀察學院

彰化社頭鄉的普龍宮因和台語「噗嚨共」發音雷同引發網友熱議，廟方人員江蕙讌說，10多年前向濟公禪師請示後賜名為普龍宮，民眾來朝聖時都會心一笑，不會覺得不妥。

有網友在臉書（FACEBOOK）貼文指出，彰化縣社頭鄉有宮廟名為「普龍宮」，和台語「噗嚨共」（意指一個人做事粗心大意，沒頭沒腦）發音雷同很有趣，不少人前往拍照打卡，成為熱門景點。

在普龍宮擔任志工的江蕙讌今天接受媒體聯訪時說，10多年前她幫客人剪髮時，常從鏡子中看到自己戴著濟公帽，後來因身體不適，前往廟宇請示神明時，神明指示她要為眾生服務，後來她修行成為濟公乩身，透過濟公降駕為人消災解厄。

江蕙讌指出，她曾前往嘉義縣番路鄉的龍隱寺向濟公禪師請示，經禪師賜名為普龍宮，由她的丈夫擔任宮主，而普龍宮創立後原本位在她的美髮店內，後來因信徒人數增加，去年底移到社頭鄉育英街現址，最近有人把建廟時的照片上傳到臉書因此爆紅，經常有人來打卡。

江蕙讌說，當時取名為普龍宮時覺得很有趣，引發信徒們討論，也認為濟公禪師取名普龍宮，有祂的寓意，應該要尊重，而濟公普渡眾生，給人的印象也是瘋瘋顛顛，沒有什麼不好，也不會忌諱。

社頭鄉

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