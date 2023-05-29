台中LaLaport停電 台電：電纜異常已復電

台中三井LaLaport大型購物中心今天中午用餐時間發生跳電。台電公司表示，因高壓電纜異常引發跳電，造成周邊約1400多戶停電，目前已復電完成，異常原因仍待確認釐清。

有網友今天在臉書（Facebook）發文指出，中午到台中LaLaport用餐時突然停電，在業者引導協助下進行疏散。台電表示，經搶修已復電，已知事故原因為高壓電纜異常引起，原因仍待進一步確認。

台電台中區營業處說明，下午1時14分發生饋線跳脫事故，停電範圍包括東區建成路、進德路、南區國光路、民意街一帶約1400多戶停電。經派員現場搶修，Lalaport商場1時50分恢復供電，周邊用戶2時3分復電完成。