台中發物調券振興地方經濟 議員批無助大安外埔攤商

台中市議員施志昌今天批評，中市府為彌補台中購物節消費集中在市區、百貨與購車房地產高單價消費等缺點，編列3000萬發放物調券用在商圈與市場，但沒有列管商圈市場的大安和外埔攤商根本收益不到物調券；中市府今天說明，此次活動以具一定規模的公有市場，實際經營有15攤以上、商圈及列管的攤販集中區為對象。

台中市府經發局表示，物調券主要照顧庶民經濟店家與攤商，但適用場域選擇仍須考量合法性、規模及有無自治組織、團體辦理活動後店家及攤商的現金兌換等作業，一般私人場域為個人、法人經營，建物及土地部分亦涉及適法性問題，此次活動以具一定規模的公有市場，實際經營有15攤以上、商圈及列管的攤販集中區為對象。

經發局說明，潭子、大安、外埔、石岡等4區，目前區內均無商圈及列管的攤販集中區，潭子公有市場，已整場委外做超市經營，外埔公有市場僅剩沿街10間店鋪，原攤位區亦委外做超市經營，這幾個行政區目前未有適合規劃物調券發放的場域，建議民眾到住家鄰近場域兌換。第二階段物調券將自6月20日至21日開放兌換，詳細發放時間陸續公布，詳情請至經發局官網查詢。