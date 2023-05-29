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彰市評估建火葬場 反彈聲浪大

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化市公所向市代會提案，編列1400萬元辦理「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」，評估在第二納骨塔後方興建火葬場，引起當地反對。本報資料照片
彰化市公所向市代會提案，編列1400萬元辦理「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」，評估在第二納骨塔後方興建火葬場，引起當地反對。本報資料照片

彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市。彰化市公所向市代會提案追加1400萬元辦理「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」，評估興建火葬場，卻遭當地民眾反對，今天將動員到市代會旁聽。彰化市長林世賢表示，這項提案是為彰化市立殯儀館空間進行可長可久的規畫，火葬場是評估的選項，未來仍會徵求全體市民的意見。

火葬場向來被認為是嫌惡設施，更是執政者的禁忌，造成彰化縣興建火葬場步履蹣跚，20多年前，就計畫在彰化市立殯儀館後方建火葬場，卻遭附近居民強力抗爭而告吹，由於內政部有補助款，加上火葬場是金雞母，隨後有花壇、大城、芳苑、福興都前仆後繼，前縣長魏明谷任內也計畫在埔鹽鄉興建火葬場，同樣遭到抗爭而撤案。

彰化縣沒有火葬場，喪家為趕赴南投、台中等縣市火葬場焚化親人遺體，往往天還未亮就要辦公祭，讓早起與祭的政治人物感同身受。為解決這個問題，彰化市公所在市代會臨時會，提案追加1400萬元預算，辦理預算「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」，再讓火葬場興建浮上檯面。

這項提案指出，為解決彰化沒有火葬場的不便，讓彰化縣民擁有整體殯葬服務及設施，會在環評、水土保持計畫可行性下，在彰化市立殯儀館第二納骨塔後方約1萬3411坪用地，評估興建火化設施。市代會預定今天審議，卻已引來地方關切，支持者認為透過整體規畫將喪祭、火化及納骨一貫作業，可以減輕喪家奔波之苦。

不過，在地延和里反對聲浪強烈，里長王勝和指出，火葬場會製造空汙問題，加上殯儀館前的大埔路沿線人口密集，又有醫院、托兒所及美食街等，時常塞車，里民絕對反對殯儀館後方興建火葬場。他已發起反對興建火葬場的民眾，今天到代表會旁聽，表達里民堅決反對的訴求，要求市代會否決。

彰化市長林世賢表示，這項提案是針對彰化市立殯儀館空間進行可長可久的規畫，興建火葬場也是評估的選項，如果經過評估可以興建火葬場，也要經過多數市民同意才會興建。

不過，林世賢強調，彰化人飽受沒有火葬場不便之苦，主政者必須有膽識與擔當，為民眾解決這個問題，彰化縣長王惠美也十分支持，且依現代化火葬場設施是不會造成空汙的，對於通行路徑也會做好規畫，市民不必擔心。

火葬 殯儀館 林世賢 魏明谷 王惠美 環評

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