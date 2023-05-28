南投埔里親水節續辦 6月4日桃米親水公園登場

南投埔里桃米親水公園是戲水勝地，前年因管理、設施損壞問題封園，經整建，去年重啟舉辦「埔里親水節」，隨時序入夏，民眾期盼開園玩水消暑，公所表示，今年親水節將於6月4日登場，已陸續完成周邊環境整頓，提供安心戲水場域。

埔里鎮公所指出，桃米親水公園免費開放逾17年，前幾年因湧入爆量人潮，衍生環境髒亂、交通堵塞、設備毀損等問題，引發民怨，與地主討論後封園整修，去年重啟，並導入在地團隊經營管理，更舉辦「埔里親水節」活動，受到好評。

但今年初旱情嚴重，且梅雨季遲到，加上時序入夏，天氣高溫炎熱，民眾關心桃米親水公園何時能開放戲水，公所表示，今年將續辦「埔里親水節」，預計於6月4日至8月27日登場，6月1日舉行記者會公布活動資訊，近期陸續完成環境整頓。

桃米社區發展協會則表示，目前已陸續完成親水公園周邊環境清潔，同時加強巡視維護相關設施及管線，經初勘水源狀況，發現親水公園的公廁及淋浴間水源稍嫌不足，規畫暫由鄰近民宿供水協助支應，將呼籲民眾節約用水及維持環境整潔。

此外，桃米親水公園供水來自野溪及山泉，易受到午後短時強降雨影響，土砂若沖刷而下，水源濁度恐飆升，須待泥砂在池底淤積，再派員清砂維護，相當耗時費力，水保局南投分局為此協助改善，去年著手規畫設置蓄水池、過濾及沉砂池。