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彰化市評估建火葬場 當地反對民眾炸鍋

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市公所向市代會提案，編列1400萬元辦理「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」，評估在第二納骨塔後方興建火葬場，引起當地反對。本報資料照片
彰化市公所向市代會提案，編列1400萬元辦理「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」，評估在第二納骨塔後方興建火葬場，引起當地反對。本報資料照片

彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，現已露出曙光。彰化市公所向市代會提案追加1400萬元辦理「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」，為彰化火葬場興建露出曙光，卻也引起地方疑慮，當地將發動反對民眾明天到市代會旁聽。彰化市長林世賢今天表示，這項提案是為彰化市立殯儀館空間進行可長可久的規劃，火葬場也是評估的選項，但未來仍會徵求全體市民的意見。

彰化縣興建火葬場步履蹣跚，從30年前，就計畫在目前的彰化市立殯儀館建火葬場，即因遭附近居民強力抗爭下而告炊，由於內政部有補助款，加上火葬場是金雞母，隨後有花壇鄉、大城鄉，甚至芳苑、福興鄉都前仆後繼，前縣長魏明谷任內計畫在埔鹽鄉興建火葬場，也遭強烈反對而撤銷。

因此，興建火葬場是執政者的禁忌，造成彰化縣喪家為趕赴他縣市焚化親人遺體，往往天還未亮就要辦公祭，讓起大早與祭的政治人物感同身受。最近，火葬場興建問題再引起討論，卻都十分含糊，直到近日開議的彰化市代會臨時會，市公所提案追加1400萬元辦理「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」，

這項提案指出，彰化縣未有火化場，民眾往生欲行火化，必須迢迢路程遠赴南投或台中的火葬場，造成民眾不便，為使彰化縣民擁有整體殯葬服務及設施，並在環評、水土保持計畫可行性下， 在彰化市立殯儀館第二納骨塔後方約1萬3411坪用地，評估興建火化設施。

市代會預定明天審議此一提案，卻已引來地方關切，支持與反對聲音都有。在地的延和里長王勝和則要求反對興建大埔火葬場的民眾，明天到代表會旁聽，給代表會知道民眾堅決反對的訴求，王勝和指出，火葬場會製造空汙問題，加上殯儀館前的大埔路沿線人口密集，又有醫院、托兒所及美食街等，時常塞車，里民絕對反對殯儀館後方興建火葬場。

彰化市長林世賢表示，這項提案是針對彰化市立殯儀館空間進行可長可久的規劃，當然，興建火葬場也是評估的選項，如果經過評估可以興建火葬場，也要經過全體市民同意才會興建。

不過，林世賢表示，彰化人飽受沒有火葬場的不便之苦，有興建的必要，主政者必須有膽識與擔當，為民眾解決這個問題，縣長王惠美也十分支持，同意會提供協助。依現代化火葬場設施，是不會造成空汙的，對於通行路徑也會做好規劃，市民不必擔心。

彰化市公所向市代會提案，編列1400萬元辦理「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」，評估在殯儀館後方興建火葬場，引起當地反對。本報資料照片
彰化市公所向市代會提案，編列1400萬元辦理「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」，評估在殯儀館後方興建火葬場，引起當地反對。本報資料照片
彰化市第一及第二納骨塔前臨的大埔路，常造成塞車，尤其清明掃墓更嚴重，市公評估在第二納骨塔後方建火葬場，也是當地反對的重要原因。本報資料照片
彰化市第一及第二納骨塔前臨的大埔路，常造成塞車，尤其清明掃墓更嚴重，市公評估在第二納骨塔後方建火葬場，也是當地反對的重要原因。本報資料照片

火葬 殯儀館

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