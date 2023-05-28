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參山處救國團聯手企業 送新球具到彰化東山國小棒球隊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
彰化縣員林鎮東山國小收到棒球球具及營養補給品好高興。圖／救國團提供
彰化縣員林鎮東山國小收到棒球球具及營養補給品好高興。圖／救國團提供

彰化縣員林鎮東山國小棒球隊，培養出多位職棒好手，但設備經費都缺乏。參山國家風景區管理處及救國團台中市南區團委會尋求企業贊助，到學校捐贈棒球球具及營養補給品一批，還有棒球用品店到校協助修補破損的用品，讓小朋友們好感謝。

校長李世勳說，東山國小棒球隊成立20多年，像是富邦隊江國豪，統一獅黃勇傳、樂天桃猿隊張煒謙、兄弟象林志剛等職棒好手都出自該校。但是球隊學生家境並不富裕，有些還屬於中低收入戶或隔代教養家庭，希望獲得社會支持。目前學校裡的五、六年級生都是棒球主力，後續可以直升到培育棒球隊的國、高中繼續發展。

參山處長曹忠猷是東山國小校友，他說，參山處近年來在員林八卦山周邊整建藤山步道、百果山遊憩區等等，為地方帶來人潮與商機，這次與救國團合作回到母校捐贈棒球隊裝備，不僅讓學弟們可以一圓棒球夢，也可強化國內棒球人才培育發展，帶動觀光發展。

救國團台中市團委會主委郭國輝說，棒球運動必須從小扎根，感謝企業界熱心支持，捐助小隊員所需的棒球球具與營養補給品，期許學生們未來才可以邁向國際舞台、為台灣爭光。

棒球用品店「熱火體育」此次也將店內手套工坊移師到東山國小，現場協助小朋友修復已經破損手套，教小朋友如何保養愛護自己的手套，換線維修、皮繩更換等。一位六年級小朋友說，手套用了2年多已經破損不堪，但手套就像自己的親兄弟，一直捨不得丟掉，終於有師傅來教他們修補，讓手套可以繼續用下去，將來手套壞了，也可以自己修補。

參山國家風景區管理處及救國團台中市南區團委會昨天到彰化縣員林鎮東山國小捐贈棒球球具及營養補給品一批。圖／救國團提供
參山國家風景區管理處及救國團台中市南區團委會昨天到彰化縣員林鎮東山國小捐贈棒球球具及營養補給品一批。圖／救國團提供
參山國家風景區管理處及救國團台中市南區團委會昨天到彰化縣員林鎮東山國小捐贈棒球球具及營養補給品一批。圖／救國團提供
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