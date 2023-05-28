參山處救國團聯手企業 送新球具到彰化東山國小棒球隊

彰化縣員林鎮東山國小棒球隊，培養出多位職棒好手，但設備經費都缺乏。參山國家風景區管理處及救國團台中市南區團委會尋求企業贊助，到學校捐贈棒球球具及營養補給品一批，還有棒球用品店到校協助修補破損的用品，讓小朋友們好感謝。

校長李世勳說，東山國小棒球隊成立20多年，像是富邦隊江國豪，統一獅黃勇傳、樂天桃猿隊張煒謙、兄弟象林志剛等職棒好手都出自該校。但是球隊學生家境並不富裕，有些還屬於中低收入戶或隔代教養家庭，希望獲得社會支持。目前學校裡的五、六年級生都是棒球主力，後續可以直升到培育棒球隊的國、高中繼續發展。

參山處長曹忠猷是東山國小校友，他說，參山處近年來在員林八卦山周邊整建藤山步道、百果山遊憩區等等，為地方帶來人潮與商機，這次與救國團合作回到母校捐贈棒球隊裝備，不僅讓學弟們可以一圓棒球夢，也可強化國內棒球人才培育發展，帶動觀光發展。

救國團台中市團委會主委郭國輝說，棒球運動必須從小扎根，感謝企業界熱心支持，捐助小隊員所需的棒球球具與營養補給品，期許學生們未來才可以邁向國際舞台、為台灣爭光。