彰化長糯米種植面積4年減1400公頃 原因出在這裡

長糯米是製作粽子、油飯、飯糰的食材，全國最大產地彰化縣種植面積約2928.32公頃，今天福興鄉農會舉辦長糯米料理大賽、農特產品展售活動，熱鬧滾滾；縣政府表示，今年雨水少沒影響長糯米生長，產量穩定，端午節粽子一定可以包好包滿。

根據中央農業資料統計，彰化縣長糯米種植面積前五大鄉鎮依序芳苑鄉680公頃、秀水鄉376.6公頃、二林鎮365公頃、和美鎮292.2公頃及伸港鄉256.5公頃。彰化縣4年多前長糯米種植面積約4400公頃，現今不到3000公頃，縣政府農業處分析主因是農民老化，紛紛退出農耕。

福興鄉農會今舉辦112年度糯米產業推廣活動，同場舉辦長糯米料理大賽，10多名料理高手參加，廚師「安東尼」以泰式芒果米布丁、黃金小米酒山豬肉炸米團、法式紅酒燉雞肉粽贏得冠軍，縣長王惠美當場頒獎表揚。