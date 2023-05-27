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台中綠能博物館 爭取盡速核定

聯合報／ 記者林佩均／台中報導

台電原打算在台中港區設置電力博物館，後來計畫取消，立法院副院長蔡其昌爭取重啟計畫，改設「綠能博物館」，昨召開協調會。台電表示，將納入台中電廠第二期新建燃氣機組計畫中，目前進行可行性研究，報請中央核定與通過預算，即可拍板。

拚海線觀光，中市府在梧棲漁港旁打造海生館，觀旅局表示，工程進度已達94%，今年底點交給OT廠商，預計明年12月31日開館營運；大安媽祖文化園區的大安媽祖雕像，按規畫期程進行捐贈作業，朝明年底完工。

蔡其昌昨主持協調會，他說2016年起向台電爭取「綠能博物館」計畫，今年3月確定可行性評估的幾項原則，包括「電力博物館」更名為「綠能博物館」，捨棄老舊思維，讓館區具有趣味性及科技感，而非靜態展覽。

蔡其昌說，仿效台電在板橋的電幻一號所，成為旗艦型展館，吸引遊客與親子族群；「綠能博物館」地點選在海生館及梧棲漁港旁，串聯三井Outlet、高美濕地、龜殼生態園區、大安媽祖園區及松柏漁港等，成為海線觀光藍帶。

台電總經理王耀庭提到，台電會以「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」中回饋地方的部分，把博物館計畫併入爭取預算，期盼早日獲得核定。

當地議員王立任說，地方期待綠能博物館能產生群聚效應，海生館原訂進度延宕，市府要加緊趕工。

博物館 台電 蔡其昌

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