台中分發物調券 多區無券可領遭疑分配不均

台中市政府推出30萬份的物調券，台中市議員周永鴻指出，多區無物調券可領，攤商委屈成次等公民，質疑市府分發依據，中市府表示，依據各類場域的規模大小分發。

台中市政府推出30萬份「物調券」，民眾可用現金新台幣100元，兌換面額200元的物調券消費，計畫振興基層商家經濟。周永鴻指出，物調券首波15萬份，從25日起在70處公有零售市場、攤販集中區和商圈開放兌換，並限制在兌換場域內使用。

周永鴻提到，並非台中市全部行政區皆有兌換點。梨山有規劃發放點，但超過10萬市民的潭子區，卻未有一處可以領取並使用。大雅公有零售市場、大雅學府商圈屬於同個生活圈，店家數相當。但商圈有3000份券可發放，公有零售市場卻僅有1000份，足足少了2倍。

周永鴻質疑，市府分配標準何在，要求通盤考量，規劃增加兌換點，雨露均霑；同時要求檢討數量分配機制，才有機會全面振興基層經濟。

台中市經發局透過文字稿表示，潭子區目前無台中市公有零售市場，亦無台中市列管合法攤販集中區或商圈，因此無物調券發放執行地點。不過臨近場域均規劃有物調券發放，如總站夜市、昌平夜市、東光市場、大雅市場、豐原第一市場、昌平商圈、廟東商圈、大雅學府商圈。

經發局指出，物調券分配數量是各類別場域依其規模大小、攤商店家數量進行分配，在事前準備工作階段，各類場域均分別召開至少兩次以上說明會議，市府也於事前充分向各自治組織說明物調券分配數量相關原則。