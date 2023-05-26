南投山通大海碣碑見證古道歷史 地方爭取整建歷史園區

南投信義鄉內陳友蘭溪畔，有一塊具有紀念意義的「山通大海」碣刻，但並不被外來遊客所注意，鄉民代表會主席李國源表示，雖然這塊石竭已經是經過兩三次的復刻，但卻是自清朝時期開發八通關古道的重要歷史遺跡，希望公所規劃打造為歷史園區，吸引遊客前來參觀了解，供後人緬懷前人篳路藍縷以啟山林的精神。

清代總兵吳光亮率兵開拓中路（八通關古道」，闢建通往後山道途，途中曾題刻「萬年亨衢」、「山通大海」、「過化存神」三件摩崖石刻，目前僅有「萬年亨衢」尚存，「山通大海」原本於1959年八七水災時遭洪流淹沒，無從尋覓；後於1988年由南投縣政府重行鐫刻「山通大海」於陳有蘭溪橋橋旁巨石。

碣石的意義在於當年工程隊一路而來，在陳友蘭溪畔立碑，就是告訴後來之人，即將可以攀過高山並通向大海，但複刻石碑2001年再經桃芝颱風沖毀佚失，目前這塊「山通大海」的石刻，是2012年由南投縣文化局於陳有蘭溪畔綠地，新鄉村入口重新設置，長年風化已有部分字體不再清晰。

信義鄉長全志堅表示，鄉內有超過百年的歷史的遺跡不多，目前石碑位在信義工務段轄區，將向工務段爭取規畫具有歷史意義的「山通大海」歷史園區。