醫院電腦上午大當機！病患擠爆領藥稱「簡直災難」 彰基回應了

彰化基督教醫院今天上午發生電腦大當機，問診無法排號碼牌、無法電腦連線開藥單，造成病患大排長龍、無奈久候，彰基表示，資訊部今天凌晨進行例行維護及資訊中斷演練，卻在演練後，於上午8時多發生電腦無法連線作業及系統無法正常運作，系統於11點多陸續恢復，目前已完全正常。

今天上午8點多電腦就出現大當機，不只病患無法電腦連線抽號碼牌，就連員工要上班都無法打卡，院方開始進行搶修，中間曾修復五分鐘又當機，造成各診間大亂，病患大排長龍，影響病患應有上千人。

病患說，醫院好像回到從前，沒有抽牌，醫護人員人工叫號，大家都等很久，簡直災難一場。

而且藥單得人工輸入，先報藥單，排隊，之後才能配藥，至少要等候半小時，工作人員也恢復手動，開收據填表單，診間、領藥處都大排長龍，甚至無法結帳，工作人員忙翻。

彰基表示，為提升資料庫互通安全性，加強各程式在連線至資料庫時的驗證，避免有心人士如駭客取得簡易密碼後侵入，資訊部今天凌晨3點進行資訊系統例行維護及資訊中斷演練時，加強資安強度，演練開始至五點結束，其過程皆正常。但卻在8點15分左右在大量人員開始上線使用後，發現部分電腦無法連線作業，系統無法正常運作，導致後續收費及藥局領藥無法執行，而啟動緊急應變，除了資訊部緊急排除系統異常，院方並加派人力協助處理收費及領藥作業。