聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／86歲柳清松手指、衛生紙都能畫 觀音、達摩像飯店展1個月
高齡86歲愛心畫家柳清松早年以臨摹郎世寧「百駿圖」出名，長年勾勒觀音、達摩像，國內、外聞名。即日起，柳清松36幅觀音像、數幅達觀畫像與知名的「百駿圖」將在台中市五都大飯店展出，為期1個月，民眾免費參觀。
坐落在台中市豐原火車站對面的五都大飯店，今天上午舉辦全國名人畫展開幕活動，總裁陳鳳如說，近4年來飯店內部重新裝修7、8000萬元，現疫情趨緩，飯店與多位畫家合作，在飯店內展出大師畫作，首展由愛心畫家柳清松帶來36幅觀音像、多幅達摩像等，即日起為期1個月，希望打造文化飯店氣息。
陳鳳如進一步說明，飯店開發多元客群，目前以商務客、參訪山城在地宮廟香客為主，未來規劃多位畫師作品展覽，未訂房民眾也可以進入飯店欣賞藝文作品，歡迎民眾感受藝文氣息。
柳清松解說，36幅觀音像，神像臉部以畫筆勾勒慈祥面容，再以手指當畫筆，隨興勾勒，每幅畫作各有特色；柳清松也現場以衛生紙、畫筆示範水墨畫與達摩畫像，動作俐落。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言