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影／86歲柳清松手指、衛生紙都能畫 觀音、達摩像飯店展1個月

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
高齡86歲愛心畫家柳清松現場以衛生紙創作水墨畫，動作俐落。記者林佩均／攝影
高齡86歲愛心畫家柳清松現場以衛生紙創作水墨畫，動作俐落。記者林佩均／攝影

高齡86歲愛心畫家柳清松早年以臨摹郎世寧「百駿圖」出名，長年勾勒觀音、達摩像，國內、外聞名。即日起，柳清松36幅觀音像、數幅達觀畫像與知名的「百駿圖」將在台中市五都大飯店展出，為期1個月，民眾免費參觀。

坐落在台中市豐原火車站對面的五都大飯店，今天上午舉辦全國名人畫展開幕活動，總裁陳鳳如說，近4年來飯店內部重新裝修7、8000萬元，現疫情趨緩，飯店與多位畫家合作，在飯店內展出大師畫作，首展由愛心畫家柳清松帶來36幅觀音像、多幅達摩像等，即日起為期1個月，希望打造文化飯店氣息。

陳鳳如進一步說明，飯店開發多元客群，目前以商務客、參訪山城在地宮廟香客為主，未來規劃多位畫師作品展覽，未訂房民眾也可以進入飯店欣賞藝文作品，歡迎民眾感受藝文氣息。

柳清松解說，36幅觀音像，神像臉部以畫筆勾勒慈祥面容，再以手指當畫筆，隨興勾勒，每幅畫作各有特色；柳清松也現場以衛生紙、畫筆示範水墨畫與達摩畫像，動作俐落。

高齡86歲愛心畫家柳清松的36幅觀音像、數幅達摩畫像與知名臨摹「百駿圖」將在台中市五都大飯店展出，為期1個月，免費參觀。記者林佩均／攝影
高齡86歲愛心畫家柳清松的36幅觀音像、數幅達摩畫像與知名臨摹「百駿圖」將在台中市五都大飯店展出，為期1個月，免費參觀。記者林佩均／攝影
高齡86歲愛心畫家柳清松的36幅觀音像、數幅達摩畫像與知名臨摹「百駿圖」將在台中市五都大飯店展出，為期1個月，免費參觀。記者林佩均／攝影
高齡86歲愛心畫家柳清松的36幅觀音像、數幅達摩畫像與知名臨摹「百駿圖」將在台中市五都大飯店展出，為期1個月，免費參觀。記者林佩均／攝影
高齡86歲愛心畫家柳清松(左)現場以衛生紙創作水墨畫，動作俐落。記者林佩均／攝影
高齡86歲愛心畫家柳清松(左)現場以衛生紙創作水墨畫，動作俐落。記者林佩均／攝影
高齡86歲愛心畫家柳清松的36幅觀音像、數幅達摩畫像與知名臨摹「百駿圖」將在台中市五都大飯店展出，為期1個月，免費參觀。記者林佩均／攝影
高齡86歲愛心畫家柳清松的36幅觀音像、數幅達摩畫像與知名臨摹「百駿圖」將在台中市五都大飯店展出，為期1個月，免費參觀。記者林佩均／攝影

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