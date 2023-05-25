影／86歲柳清松手指、衛生紙都能畫 觀音、達摩像飯店展1個月

高齡86歲愛心畫家柳清松早年以臨摹郎世寧「百駿圖」出名，長年勾勒觀音、達摩像，國內、外聞名。即日起，柳清松36幅觀音像、數幅達觀畫像與知名的「百駿圖」將在台中市五都大飯店展出，為期1個月，民眾免費參觀。

坐落在台中市豐原火車站對面的五都大飯店，今天上午舉辦全國名人畫展開幕活動，總裁陳鳳如說，近4年來飯店內部重新裝修7、8000萬元，現疫情趨緩，飯店與多位畫家合作，在飯店內展出大師畫作，首展由愛心畫家柳清松帶來36幅觀音像、多幅達摩像等，即日起為期1個月，希望打造文化飯店氣息。

陳鳳如進一步說明，飯店開發多元客群，目前以商務客、參訪山城在地宮廟香客為主，未來規劃多位畫師作品展覽，未訂房民眾也可以進入飯店欣賞藝文作品，歡迎民眾感受藝文氣息。