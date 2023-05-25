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草屯青宅 估蓋37戶遭嫌少

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣政府草屯青年住宅用地約480坪，近期規畫興建地上7層建物，若以3房型規畫，初估能有37戶。圖／南投縣政府提供
南投縣政府草屯青年住宅用地約480坪，近期規畫興建地上7層建物，若以3房型規畫，初估能有37戶。圖／南投縣政府提供

南投縣政府開發草屯手工藝產業園區，預留青年住宅用地約480坪，近期規畫興建地上7層建物，若以3房型規畫，初估能有37戶，但因戶數有限，恐難滿足地方需求，地方盼增加戶數。縣長許淑華則說，草屯青年住宅計畫興建的戶數確實略顯不足，縣府將針對戶數規畫設計進行檢討，也將持續尋覓合適地點興建，增加戶數。

草屯青宅交通區位佳，東往國道6號，西接國道3號草屯交流道，鄰近學區有南開科大、旭光高中、富功國小，周邊還有台灣工藝研究發展中心，離市中心僅10分鐘車程，縣府近期現勘評估，並辦理細部設計與編列預算。

草屯青年住宅計畫興建地上7層、地下2層建築，若以3房規畫，每層6戶，每戶約有36坪空間，估算可興建37戶及52格停車位。但草屯鎮人口9.7萬人，是全台第一大鎮，縣府規畫僅37戶，恐難滿足需求，地方民眾與縣議員均反映，盼縣府重新評估規畫青宅設計，進一步增加戶數，嘉惠更多人。

縣府指出，近年推動青年住宅，以青年成家居住生活的機能性與便利性為架構，興建地點以鄰近都市計畫精華區及文教區主要考量，其中南投市文化路青宅預計今年下半年完工，草屯鎮青宅則是在草屯手工藝產業園區旁，屬草屯都市計畫住宅區；後續將研議搭配二房型，藉此增加出售戶數。

青年住宅 都市計畫 南投 許淑華

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