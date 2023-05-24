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台中禁售日本核食被判敗訴 盧秀燕：捍衛食安態度沒變

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，台中市政府捍衛食安、拒絕核食的態度沒有改變，市府會繼續奮鬥。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕說，台中市政府捍衛食安、拒絕核食的態度沒有改變，市府會繼續奮鬥。圖／台中市政府提供

台中市食品安全自治條例」修正部分條文，禁售日本5縣市核災食品，台北高等法院判決敗訴。對此，市長盧秀燕下午受訪時說，非常非常遺憾，市府要捍衛民眾食安，所以拒絕核食，此案由議會通過，雖然現在敗訴，但台中市政府捍衛食安、拒絕核食的態度沒有改變，市府會繼續奮鬥。

市議會國民黨團今開記者會，支持市府上訴到底。書記長黃馨慧抨擊中央「抱大腿」最後犧牲的是國民健康。議員李中建議在賣場設「核食專區」，讓消費者選擇。

台中市議會2016年12月21日通過國民黨團提案修正的台中市食品安全衛生管理自治條例，禁止販售日本核災五縣食品，且須標示產地名，違者可處罰鍰。

民進黨政府2022年2月意圖開放進口日本福島五縣食品，行政院3月4日以「台中食安自治條例部分條文牴觸憲法」為理由，宣告部分無效。市府去年11月8日市府提行政訴訟，經台北高等法院判駁回，可上訴。

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