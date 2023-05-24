台中建案67處進行塔吊 議員要求都發局落實巡檢

中捷事故引發社會關注，藍綠議員要求市府加強大眾運輸沿線工安問題。民進黨議員質詢，都發局是建案施工備查單位，從中捷事故來看未能落實巡檢，責無旁貸。監察院已啟動調查，議員要求政風室調查是否人謀不臧。都發局表示，施工科僅7人要主管3000多工地，且職安署核准塔吊也不必通知核備，但市府會檢討制度面，加強橫向聯結。

議員陳俞融提到，中捷事故發生至今，運安會、監察院都調查中。但新建案趨勢越蓋越高，市府不能讓市民每次經過高架橋下或高樓建案旁，都要提心吊膽。陳俞融要求市府確實把關，如果連主管機關都發局都不知道建商何時會用塔吊、何時用重機具施工，讓建商逕自施工，能杜絕意外再發生？萬丈高樓平地起，施工期這麼長，市府稽查人員這幾年肉眼視而不見？都未巡檢到，顯然管理有疏失，陳俞融要求政風單位徹查是否有人謀不臧。

都發局長李正偉，強調施工科僅7人，卻要管全市3000多個工地，人力無法巡檢全數工地。李正偉表示有收到整體施工計畫，但勞動部職安署核准興富發塔吊工程，都發局表示包括所有建案都不必送市府備查，須尊重個別目的事業管理機關的權責。目前全市建案塔吊有67座，無法每一座都得知。

議員江肇國、李天生、曾朝榮及蔡耀頡表示，74線沿線，例如太平區中山路匝道到北屯區太原路匝道，短短2公里的車程沿線就有7座塔吊施工中，若發生意外必定砸中74快速道路，都市發展局如果都不用核備，難道要市民自行負責安全？

議員李天生說，颱風季節來臨，涉肇事的興富發工地塔吊還剩半截，讓民眾擔心搖搖欲墜，應盡速拆除。李正偉說，5月19日已安檢，今天下午二度會同勞檢署及技師前往檢視，要求業者加強固定，另巿府報檢察官看何時能拆除。

都發局長李正偉說，擬加強與吊車作業涉及的目的事業主管機關包含市府勞動檢查處、勞動部職業安全衛生署、市府交通局與警察局的橫向聯繁，定期每月主動提供申報開工的建工程案件清冊，供各目的事業主管機關加強現場稽查作業。