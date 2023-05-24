影／台中東勢首座聯合里活動中心開工 盧秀燕：圓地方10多年心願

台中市東勢區東新、下新及粵寧三里長年缺乏活動中心，常借用善教堂地下室舉辦活動，限縮活動規模，10多年來，居民期盼興建里活動中心。市府規劃4459萬元，興建地上3層建築物，預計明年底完工，今由台中市長盧秀燕主持動土典禮。盧說，這將是東勢區首座聯合里活動中心，要完成地方心願。

三里活動中心興建基地為東勢區下新庄自辦市地重劃後劃分為市有地，原管理機關為東新國民小學，地方民意代表及里長積極爭取興建里活動中心，經東勢區公所與教育局、東新國小協商後，變更管理機關為東勢區公所。

盧秀燕表示，市府工程投入總經費4459萬元興建，招標期間遇疫情、烏俄戰爭等因素，營建原物料上漲，經2次流標，第3次終於順利招標，預計明年底完工，感謝市議會支持預算，也感謝東新里長余運來、下新里長劉發現、粵寧里長詹德旺多年極力爭取。

民政局長吳世瑋指出，東勢區東新、下新及粵寧三里聯合活動中心建築外觀融合客家元素體現客家風情，為地上3層樓建築物，1樓為開放性活動空間，並設置辦公室，2樓則設置多功能教室及儲藏間，3樓預計提供社會福利機構進駐。

未來，將提供三里辦公處及社區發展協會開設各項課程，並作為關懷據點、讀經班、才藝班、投開票所等，貼近地方需求充分利用，提供多元族群使用，打造健康友善的活動空間。