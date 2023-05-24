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台中稽查捷運沿線設塔吊工地 共開罰222萬元

中央社／ 台中24日電

台中捷運遭吊臂砸破隔音牆釀死傷，台中市勞工局今天表示，近日稽查台中捷運、台74號道路沿線設有塔吊的32處工地，其中17處工地共計被開罰222萬元，並要求限期改善。

台中捷運隔音牆10日遭建案吊臂砸中，造成1死10傷，市府勞工局日前針對已列管轄內設有塔吊的營造工地，邀請業者參與相關作業危害預防宣導，並陸續展開塔吊作業專案檢查，稽查結果並於今天公布。

台中勞工局長張大春表示，工地所設塔吊如吊升荷重在3公噸以上，屬職安法所稱的危險性機械，應由勞動部職業安全衛生署檢查合格後才能使用，並應具備業界俗稱的「1機3證」，才可從事起重吊掛作業。

張大春說，「1機3證」包含危險性機械檢查合格證、操作人員合格證（技術士證）、吊掛作業人員合格證等，同時提醒業者在從事吊掛前，應落實每日自主管理檢查，確認吊掛作業半徑，更應防止吊舉物通過人員上方，並防止人員進入吊舉物下方的安全措施。

台中勞檢處長邱怡川近日也率隊，針對台中捷運沿線、台74號道路等周邊32處設有塔吊的工地加強實施檢查，結果有17處工地共計被開罰222萬元，並要求業者限期改善，另外還針對現場有立即危害勞工之虞部分工程也停工8處。

勞檢處提醒，如未經勞檢機構准予復工就使勞工作業，依法得將相關人員移送地檢署查辦，後續將面臨相關刑事責任，呼籲廠商及施工單位，莫存僥倖心態。

台中捷運 勞工局 勞檢

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