員林交流道特定區解編有譜 埔心可望發展新都市

國道1號員林交流道特定區涵蓋溪湖、埔鹽、埔心三鄉鎮，沒員林市。埔心鄉被限制使用近千公頃土地，妨礙都市發展；今天鄉長張佩瑩說，鄉公所將籌措經費申請明年辦理都市計畫通盤檢討，爭取解編部分農業變更為住宅區和商業區繁榮埔心鄉。

員林交流道是國道1號通往南彰化17鄉鎮市的重要門戶，交流道特定區面積929.51公頃，部分在溪湖鎮的西溪、東溪、頂庄、湳底、大庭、忠覺等6里，大部分位於埔心鄉，下了交流道往東過了衛福部彰化醫院到埔心鄉武興路與員鹿港三段335巷周圍。

埔心鄉地方人士對於彰化交流道特定區解編一事受重視，員林交流道特定區卻沒下文，感到不平和著急；許姓地方人士表示，埔心鄉毗鄰員林市，靠近員林市的埔心鄉很繁榮，進入交流道特定區「綠野平疇」不能任意興建建物，連蓋個社區都不行，入夜後黑漆漆，嚴重妨礙都市發展。

很多鄉民和地方士紳關切鄉公所辦理進度。鄉長張佩營今天表示，員林交流道特定區大部分在埔心鄉，埔心鄉內的交流道特定區面積很大，長年限制埔心鄉都市發展，縣政府民國106年辦理都市通盤計畫通盤檢討後，結論沒公告實施，鄉公所將自籌經費申請明年辦理都市通盤檢討，即使在她任內無法看到特定區土地解編後的開發，她仍要推動解編。

縣政府計畫處指出，員林交流道特定區沿著員鹿路畫設，目前已有都計通盤檢討草案，未來容許員鹿路兩側申請變更和設立製造、醫療服務、農業加工和製造的行業別營運場所，地主必須整合至少5公頃土地按照都市計申請變更土地使用，如果不在上述範圍內的行業，必須取得目的事業主管機關同意後辦理變更土地使用。

據了解，彰化交流道特定區涵蓋彰化市、和美鎮、秀水鄉、花壇鄉等4鄉鎮，面積1963公頃，縣政府去年第四次草案定案，將容許辦理金馬路三段以西與中山高速公路以東的農業區土地都市計畫變更，提供產業和住商空間，員林交流道特定區都計通盤檢討也在草案內。