他一念之仁將老鼠放生水溝 下場始料未及

將動物放生到水溝，算不算違反廢棄物清理法？彰化市一名男子最近在學校抓到一隻老鼠，不忍心殺死，拿到水溝放生，結果被彰化縣環保局科技執法蒐證，開罰1200元，他不服數度提出申訴，但環保局表示，「只要是將喪失功能、不要的東西丟棄」，不管是否為活體，都視為丟棄廢棄物，仍決定開罰。

環保局指出，煙蒂垃圾隨手丟、隨地便溺、張貼小廣告等任何汙染環境行為，都視為亂丟廢棄物，這些行為別以為神不知鬼不覺，其實在縣轄國道交流道、快速道路匝道、重要道路、溝渠堤岸及海岸沿線、公墓等偏僻易遭亂丟垃圾熱區，透過科技執法，運用移動式監視器全天候24小時錄影蒐證，就像「天眼」般無所遁形。

環保局統計，亂丟垃圾經查證屬實，依違反廢棄物清理法規定，各處罰鍰1200元至6000元 。彰化縣去年取締違反廢棄物清理法裁罰案件共1736件，其中有759件是民眾用行車紀錄器影片檢舉案，合計罰鍰金額299萬8200元；今年1到4月，環保局共開罰532件，其中民眾檢舉395件，合計罰75萬1800元。民眾檢舉案件，經查證屬實，在開罰後，環保局收到罰鍰，檢舉人可獲罰鍰的15%做為獎金。

環保局分析，有部分鄉鎮市定時垃圾收運點，民眾因貪圖一時之便，在垃圾車未到達或非清運時段，即將垃圾包隨意棄置；臨海地區及舊濁水溪堤岸道路，也是遭棄置垃圾熱點。其中，違規者有4成是外縣市民眾，主要是國1及國3交流道周邊、台76、台61上下匝道、台74甲等道路，常有用路人貪圖一時方便，上、下匝道停等紅燈時，喝飲料、嚼檳榔、吃東西，隨手搖下車窗往外亂丟垃圾，甚至便溺等。

環保局在開罰個案中，彰化市有一名男子今年4月底在學校抓到一隻老鼠，不忍心撲殺，將牠包起來，放在機車踏板，載往水溝「放生」，沒想到一念之仁，被監視器逮得正著，依機車車牌追出身分，環保局開罰1200元，但這名男子不服，多次提起申訴，強調是將活體放生，不是丟垃圾，要求免罰。