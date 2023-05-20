台中387對新人520登記 法國人成台灣女婿

今天適逢浪漫的「520我愛你」，台中市戶政事務所不打烊，共有387對新人登記，來自法國的蓋諾萊在台工作多年，今天也和相戀多年的女友互許終身，成為台灣女婿。

今天是5月20日，諧音「520我愛你」，是許多民眾熱門結婚登記日。台中市民政局發布新聞稿指出，今天結婚對數新人有387對，高於新北356對、台北248對、桃園197對、台南100多對、高雄354對，榮登六都第一。

來自法國的蓋諾萊（GUENOLE ALIZARD）來台工作多年，與在語言中心學英文的品秀相識相戀多年，一開始品秀的母親不贊成兩人交往，但蓋諾萊始終不氣餒，每週從南投到台中看品秀，也常陪品秀母親聊天，以誠心打動丈母娘，選擇在今天互許終身，表達「我愛你、永誌不渝」。

還有在西屯戶所登記的陳先生與黃小姐，兩人分別來自高雄及屏東，曾是高中同學，因在台中就讀大學，多年同學情誼在大學畢業後昇華為情人，選擇留在台中就業及定居，特選在西屯戶所互訂終身。

民政局長吳世瑋指出，為迎接520結婚熱潮，台中市各戶所精心布置充滿特色的結婚拍照專區及婚攝道具，除贈送台中市民限定版「成家福袋」外，並加碼贈送特色好禮，獻上甜蜜的祝福。