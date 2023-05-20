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南投縣政府暑期工讀直播抽籤 112名大專學生月薪26.4K
南投縣政府「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」今天網路直播抽籤作業，今年共有345人報名，有342人符合資格，在政風人員監督下，以公平、公開原則依序抽出3大類112個暑期工讀幸運者，除了月薪2萬6400元，也能累積職場經驗。
南投大專青年學生公部門暑期工讀網路直播抽籤，由副縣長王瑞德主持。王瑞德表示，今年提供身心障礙保障名額10名，特殊條件保障名額30名及一般名額72名，透過暑期工讀機會，讓青年學生面對就業時應有態度及職業觀念，同時幫助弱勢家庭，透過參與公部門運作，加強職場事務能力。受到大專青年學生及家長肯定，每年競爭都相當激烈。
今天按公開抽籤結果分派用人單位，正取人員如放棄資格，再由備取人員依序遞補。由於身心障礙保障報名人數只有3名，剩餘7個名額併入特殊條件保障名額中，讓經濟弱勢家庭學生多一些工讀機會。入選者因交通因素或不符合意願者，縣府也會協助協調其他入選者，讓大家都能順利達成工讀目的。
社會及勞動處長林志忠說，為求抽籤公正公平，工讀生及工讀單位皆採全程網路直播由縣府人員代為抽籤辦理，並由政風處人員監督過程，採人名抽出正取、備取或未中籤，再抽出用人單位的方式進行。末錄取者，就業中心也積極開發工讀職缺，學生可就近洽詢各就業服務台、111人力銀行、台灣就業通等尋求工讀服務。
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