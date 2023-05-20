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中市客運駕駛體驗輪椅族搭車 同理心供無礙服務

中央社／ 台中20日電

台中市交通局與身障社福團體、16家客運業者，交流無障礙公車服務，實際操作低地板公車與建置升降設備客運的教育訓練，客運駕駛體驗輪椅族搭車步驟，希望優化搭車環境。

台中市交通局今天發布新聞稿指出，日前在台中客運高鐵停車場舉行座談會，傾聽身障者和公車駕駛心聲，客運駕駛推著輪椅體驗身障者上下車，實地操作增加更多同理心，身障者代表提出搭公車心得。

台中市脊髓損傷協會理事董隆斌說，外縣市身障朋友來台中搭公車感受駕駛的友善，熟練操作公車低地板上下車與扣住輪椅的步驟。他提及，6年前參加跨年活動，散場時班班客滿，最後有司機開車門放下斜坡板讓他上車回家。

口足畫家許世皇為誤觸高壓電四肢切除的生命勇士，常搭199、290等路線公車，到向上、南屯、水湳等市場街賣自力更生，搭乘無障礙公車方便出門做生意，從曾遭遇拒載，到現在很多公車司機都樂於服務，他希望台中公車成為身障者有愛無礙的代步運具。

客運駕駛也向身障者提醒，輪椅族搭公車必須配合安全作業，有身障者上車後，因輪椅造價昂貴婉拒扣上安全扣，駕駛在安全前提下增加困擾。另有民眾駕駛非醫療輔具等級的代步車，而是搭設遮雨棚的一般代步車，依規不得搭乘公車。

座談會中檢討現行公車駕駛員服務視障者上下車標準作業程序」，為視障者營造無障礙公車乘車環境，公捷處、客運駕駛實地體驗輪椅族搭公車的步驟，包括客運駕駛協助運用斜坡板，使用升降設備省力又安全，客運業者進一步以實質獎勵服務身障者，帶動駕駛服務品質與意願。

台中交通局長葉昭甫表示，台中市目前公車總車輛數1558輛，其中方便長者與身障者上下車的低地板車輛數共計1291輛，建置升降設備的公車有52輛，公車無障礙設施比率達86.2％。

身障者 輪椅

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