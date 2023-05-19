從鄉下小孩到台大學霸 名醫總裁黃明和寫「秀傳」傳奇

秀傳醫療體系為慶祝秀傳成立50年，今天於秀傳亞洲遠距微創手術中心舉辦「深耕五十載，慈善感恩文藝饗宴」，總裁黃明和傳記新書也亮相，黃明和當年是個彰化鄉下小孩考上第一學府台大醫學系，為了在一群學霸中拚出書卷獎，還拚到胃出血，後來回家鄉展開他的行醫志業，為了參與醫療改革，更曾斜槓當了9年立委，寫下一頁傳奇。

秀傳中部院區總院長黃士維今天在彰濱秀傳醫院主持「秀傳慈善感恩文藝饗宴」，除了率先分享剛出爐的黃明和傳記新書「做蒼生之大醫」，也舉行彰濱秀傳與彰化秀傳通過德國萊因TÜV SQS-Healthcare驗證授證儀式，並頒贈「彰濱2022感恩獎盃」給愛心捐贈人，感謝各界陪伴秀傳一起幫助弱勢。

黃士維說，他的父親黃明和比較低調，原本沒想到要出傳記，是他的主意希望幫父親的行醫歷程留下記錄，給後輩參考，才會有這本傳記，父親從回鄉開業、設立秀傳醫院、擔任三屆立委，再到創建秀傳醫療體系的傳奇歷程，從北到南已有八家醫院，還有第九家高雄秀傳醫院正在籌建中，希望讓秀傳成為「最照顧台灣人、最深入社區」的醫療體系，他認為父親的生命故事不僅是他個人的打拚，也希望這樣的故事能激勵更多人為醫療事業貢獻心力。

秀傳營運長陳秀珠說，成立已逾150年的德國萊因TÜV是全球嚴謹知名的國際驗證機構，發展出醫療機構專屬的服務品質管理標準，旨在推動提升醫療服務品質並持續改進。2021年秀傳啟動彰化二院區TÜV SQS驗證準備，彰化秀傳及彰濱秀傳已於今年1月通過驗證，成為「全台第一家」通過TÜV SQS新版驗證的醫院。

黃明和大女兒、秀傳執行長黃靖媛說，希望能落實父親建院理念「用心、創新、視病猶親」，帶領秀傳努力成為「亞洲的梅約醫學中心」，提供民眾高品質的健康與醫療照護體驗。