鹿港天后宮將進行百年修復工程 臨時行宫得傷腦筋

國定古蹟鹿港天后宮在921地震後受損，正殿即有鋼柱結構加固，近年又多次水災造成太歲廳地板受損等，文化部文資局正在進行修復工程規畫，期末報告預計最快今年底出爐，未來修復期間，地方建議媽祖臨時行宮可就近設在中央廣播電台鹿港分台，目前各單位正在研商中。

彰化縣無形文化資產「社頭枋橋頭七十二庄迓媽祖」今天中午在社頭枋橋頭天門宮舉行起駕儀式，由彰化縣長王惠美與枋橋頭各庄庄頭代表恭迎天上聖母聖駕，展開跨9個鄉鎮、50多個宮廟聯合到鹿港天后宮謁祖進香，今晚60多頂神轎、180多個陣頭及隨香信眾組成壯觀的進香隊伍抵達鹿港天后宮，讓鹿港市區宛如不夜城。

枋橋頭七十二庄涵蓋彰化、南投兩縣市，每十年蒞臨鹿港天后宮謁祖進香三年，進香時程為農曆3月底至農曆4月1日，代表進香兩個月之意，去年因為疫情延後一年辦理，晚間枋橋頭七十二庄天上聖母駐駕鹿港天后宮，並舉行隆重的祝壽慶典，將於19日清晨5時15分進行擲筊交香儀式後，恭請媽祖回鑾。

而鹿港天后宫百年首度大整修案最近也在信徒代表大會提出討論，代表們通過支持整修，目前文資局委託的修復工程規劃已到最後階段，預計最快年底期末報告會出爐。

鹿港天后宮主委張偉東表示，鹿港天后宮百年來最近一次的大整修完成於1927年，直到921大地震天后宮被震損，包括正殿的屋脊龜裂、屋瓦錯移剝落等，正殿還需以鋼柱結構加固，文資局等專家粗估未來可能要花5 到8年才能完成分期修繕。

張偉東說，天后宫修繕前，媽祖神像等得先移到臨時行宮，考量到腹地要夠廣，才能因應假日、媽祖生前後經常數萬名的進香團和香客等，也希望行宮不要離目前天后宮商圈太遠，以免造成商圈生意受影響，地方建議行宮可移到相鄰的中央廣播電台鹿港分台。

不過中央廣播電台鹿港分台也已登錄為文化景觀，目前閒置中，張偉東說，如果鹿港天后宫修復案年底審查通過，明年可同時進行發包工程和遷移行宮事宜，最快應可以在2025年農曆3月媽祖生後將媽祖神像移駕到行宮安座，不過能否讓鹿港分台做為臨時行宮，還需文資局和彰化縣政府協助。