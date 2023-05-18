不忍花園城市變空城 議員要求南投縣府參與中興新村管理

精省20多年，中興新村沒落，住戶剩下三、五千人，縣議員簡千翔等人針對中興新村沒落，要求縣府想辦法，不忍看到老人被迫搬離。縣長許淑華表示，縣府願意代管中興新村宿舍，不應急著把人趕走，將爭取國發會合作，讓花園城市不要變空城。

簡千翔說，他從小在中興新村長大，看到中興新村精省後逐漸沒落，20幾年來定位不明，中央政策搖擺，很多老住戶被要求搬離宿舍，無助於中興新村活化。

去年中興大學進駐並設置循環經濟研究學院，但學生以碩博士生為主，上課時間不多，人數又少，無法帶動中興新村發展。

縣議員林儒暘說，中興新村居民都是昔日省府員工，老人被迫住了一輩子的家，很不應該。

縣長許淑華說，中興新村這幾年淪為政治「掛牌秀」，每次選舉到來，就會有掛牌活動，但掛完牌後又不了了之。

中興新村這幾年沒有進步，長輩也被迫搬離，現住戶剩下三、五千人不到。她前年擔任立委時，為了中興新村文化保存及發展，提出「眷村文化保存及發展條例草案」，修正重點包括重新定義「眷村」，納入中興新村、排除國產法的適用、將文化資產保護法的相關規定納入修正草案中、設置眷村文化保存及發展基金等，目前完成一讀。

許淑華希望，法案未通過前，國發會暫緩催繳住戶宿舍。她認為，中興新村承載台灣歷史文化，要活化中興新村就不能讓它淪為空城。中興新村的囊底路，汙水處理系統，都是台灣城市規畫的典範，更應好好保存。

她就任縣長後，曾提出代管中興新村宿舍，因為中興新村雖由國發會管理，但整體發展仍有賴公所及縣府共同協助，縣府主動向國發會提代管中興新村宿舍，一方面活絡閒置宿舍，也讓長輩住得安心，不必擔心被搬出。