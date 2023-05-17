影／釣魚達人日月潭捕獲32斤「魚虎王」 嘴跟成人拳頭一樣大

魚虎肆虐日月潭，官民積極防治盼「除虎」，但今年初遭遇旱情，潭區水位直直落，移除行動陷困境。近期蓄水率回升至6成，釣魚達人黃小四團隊近期出動獵虎，果然大豐收，甚至釣到重達32台斤的「魚虎王」，超巨體型真的讓人驚呆了！

釣魚達人黃小四長期關注外來種問題，近年全力協助移除日月潭魚虎，今年4月趁枯水期率隊到潭區實測魚虎吃餌狀況，發現疑因旱情嚴重，水位低，魚虎成體較大，又未到繁殖期，都移往深水區，不利除虎，僅捕獲1尾12台斤的大魚虎。

不過，近期幾波降雨，讓日月潭蓄水率回升至6成，黃小四團隊再次出動獵虎，果然成果豐碩，他說，近一周內分2次行動到潭區除虎，這此改用延繩放棍方式釣魚虎，且每兩小時巡看1次，不讓聰明又力氣大的成年魚虎有機會逃脫。

而在首波2天1夜的行動，果然一舉捕獲7尾魚虎，其中4尾重量約在10台斤，還有2尾分別是17、14台斤，最誇張的1尾身長逾百公分，其重量更達32台斤，超巨體型堪稱「魚虎王」，釣起來那瞬間也讓現場的人都驚呆了！