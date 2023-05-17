日月潭水位上升 釣魚達人黃小四捕獲32斤重魚虎
南投日月潭水位因山區降雨上升，「釣魚達人」黃小四與團隊合力成功捕捉到32斤重的魚虎；黃小四說，以前曾捉到20多斤重的魚虎，超過30斤是第1次。
本名黃明賜的黃小四常在日月潭釣魚捕魚，將影片上傳網路與網友分享，因此被稱為「釣魚達人」；黃小四今天接受中央社記者電訪時說，先前日月潭枯水期時，曾和團隊成員一起釣魚虎，鯉魚魚餌被咬到破碎，卻只抓到2隻魚虎。
黃小四說，日月潭水位因山區降雨上升，團隊這幾天再嘗試捕捉魚虎，由於之前用鯉魚當魚餌的效果並不好，這次改用延繩方式釣魚，在棍子上綁上支繩，支繩末端綁掛釣餌，再將棍子放在岸邊，果然有大魚上鉤，除抓到一隻32斤重的魚虎外，還捉到好幾隻10斤以上的魚虎。
黃小四指出，魚虎繁殖力強，他們為減少魚虎數量，特別捕捉外表顏色比較黑、屬交配或求偶抱卵期的魚虎，希望收到防治的效果。
根據行政院農業委員會資料，小盾鱧別名魚虎、紅線鱧，最大體型可逾1.3公尺，體重可達24公斤，是鱧科魚類中最凶殘種類，魚類、甲殼類、兩棲類、小型爬蟲類、鳥類及小型哺乳類等，都是捕食對象；魚虎近年入侵日月潭且數量增加很快，嚴重威脅潭區原生魚類。
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