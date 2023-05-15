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台中大雅上員林土地公廟周邊環境改善 今年底前完工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中大雅區上員林土地公廟周邊環境改善，立委楊瓊瓔再爭取1080萬元，年底前完工，楊瓊瓔等人今天會勘。記者游振昇／攝影
台中大雅區上員林土地公廟周邊環境改善，立委楊瓊瓔再爭取1080萬元，年底前完工，楊瓊瓔等人今天會勘。記者游振昇／攝影

台中市大雅區上員林土地公廟周邊環境改善工程，將整理成社區公園，立委楊瓊瓔再爭取1080萬元經費，她今天和相關單位到場會勘，改善工程預計今年底前完工。

大雅區員林里人口超過上萬人，里內沒有公園綠地，員林里里長張本侒指出，里內上員林土地公廟旁，有一處市府地政局所有，大雅區公所管理閒置農牧用地約6800平方公尺，希望可以活化，整理成社區休憩公園。

經里長陳情後，立委楊瓊瓔及台中市議員吳呈賢前年底開始，爭取農委會水保局第一期全額補助400萬元，由大雅區公所進行簡易整地、增設一條步道及邊界綠籬，一期完工後地方盼能繼續充實設施，楊瓊瓔及台中市議員吳呈賢今天再度邀集農委會水土保持局台中分局秘書周玉奇、中市大雅區長李修齊、員林里長張本侒、大雅區員林里寶興宮管理委員會主委張文炎等人會勘，再爭取水保局第二期補助改善工程總經費共1080萬。

李修齊指出，上員林土地公廟旁位於大雅區大林路272巷底閒置空地，用地屬於市府地政局所有，目前由大雅區公所管理，現況為一閒置空地，土地面積為6850平方公尺；去年度透過楊瓊瓔爭取水保局補助400萬元，大雅區公所已於閒置空地增設一條步道及邊界綠籬，惟設施及步道尚未完善，再透過楊瓊瓔爭取水保局1080萬元，將整個閒置空地的空間及環境予以全面改善，並增設照明設施，增加夜間照明安全性，預計今年9月動工、12月底完工。

市議員吳呈賢表示，近幾年時常收到員林社區居民的請託，希望能改善社區裡沒有休憩空間的問題，他感謝楊瓊瓔立委、水保局及大雅區公所里區長的協助，經費爭取不易，期許透過這次改善工程，未來員林社區可成為大雅一大亮點。

水保局台中分局秘書周玉奇說，此次因應地方需要及楊瓊瓔爭取，水保局經過現地勘察後認為確實有需要，因此補助第二期改善計畫約1080萬元，本工程施工內容包含工區整地、排水溝建置、新設廣場、步道、植栽、入口意象及照明設施等，期望年底前能完工。

楊瓊瓔表示，大雅區員林里是大雅最多人口的社區，但長期以來沒有公有土地可闢建休憩空間，員林老樹公園對里內非常重要，她感謝水保局的大力協助，希望能盡速施工且完工。

台中大雅區上員林土地公廟周邊環境改善，立委楊瓊瓔再爭取1080萬元，年底前完工，楊瓊瓔等人今天會勘。記者游振昇／攝影
台中大雅區上員林土地公廟周邊環境改善，立委楊瓊瓔再爭取1080萬元，年底前完工，楊瓊瓔等人今天會勘。記者游振昇／攝影

員林 楊瓊瓔 水保局

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