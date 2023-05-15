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南投原民社員是老闆 第1家布農族林業合作社今成立
為提升原民部落經濟，布農族人成立了第一家原住民林業合作社，今天在信義鄉雙龍村成立，由社員自己當老闆，「有限責任南投縣布農族原住民林業暨勞動合作社」未來直接來承包政府的業務，進行造林、撫育及疏伐等林業工作，共同營造優質森林，為部落帶來更多的收益及就業機會。
南投林管處指出，從去年9月起開始輔導南投縣信義鄉濁水溪線布農族族人成立林業合作社來進行森林經營的工作，藉此改善部落的經濟條件，增加社員族人收入及就業機會，終於今天在信鄉雙龍部落創立了南投縣第1家布農族原住民林業合作社，並召開原住民林業暨勞動合作社成立大會，共同守護山林資源。
合作社理事主席金國賓表示，在以往沒有林業合作社的時期，信義鄉山上的林業工作，大多由有財力的廠商承攬，但是實際現場工作還是布農族部落的族人來完成，很高興得到林務局的積極輔導，讓部落族人有機會整合、籌組成立了林業合作社，未來可由部落族人直接承包進行林業的各項工作，因為每個社員都是老闆。
金國賓並說，布農族人從小就在這片山林長大，自然會把承接林務案件當成自己家的工作來執行；未來合作社將會陸續召募更多的年輕族人加入，讓年輕人返鄉，也期望未來在與林務局共同合作下，達到森林的永續經營。
林務局局長林華慶到場表示，經過多年的溝通與努力，南投林管處終於輔導部落居民成立林業合作社，讓部落青年可以在自己的傳統領域範圍就近發揮所長，合作社以共同經營利益均分方式，來謀求全體社員經濟利益，是與部落最成功的多元合作模式。
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